Не поделили перекрёсток: водитель McLaren влетела в знак

Видео аварии появилось в социальных сетях: на кадрах, опубликованных пользователем Sadursme, видно, как к месту происшествия прибыла муниципальная полиция, а у спорткара полностью разбита передняя часть.

Очевидцы сообщили, что водитель не пострадала, однако автомобиль получил серьёзные повреждения. Причины инцидента уточняются.

«Случается даже с теми, у кого машины стоят дороже, чем некоторые квартиры», — иронично прокомментировал один из пользователей Instagram.

По предварительным данным, в аварии не участвовали другие транспортные средства.

Цены на автомобили McLaren начинаются примерно от 200 тысяч евро.