Сенат США утвердил 350 миллионов долларов на безопасность Балтии

За документ проголосовали 77 сенаторов, против — 20. Принятый Сенатом план финансирования должен быть согласован с версией, одобренной Палатой представителей.

Финансирование Балтийской инициативы безопасности закрепляется как «нерушимое обязательство» США перед Латвией, Литвой и Эстонией. С 2026 по 2028 год ежегодное финансирование составит по 350 миллионов долларов. В 2023 году на эти цели было выделено 225 миллионов, в 2024 году — 228 миллионов, а в 2025 году — 231 миллион долларов.

Инициатива, созданная в 2020 году, направлена на укрепление обороноспособности стран Балтии и повышение их совместимости с силами США и НАТО.

Кроме того, Сенат одобрил поставки ракетных систем HIMARS в Латвию, Литву и Эстонию. Средства программы также пойдут на модернизацию вооружённых сил и развитие военной инфраструктуры региона на фоне растущей активности России.