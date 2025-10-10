Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Резекне ликвидируют управление образования и увольняют главу соцслужбы

© LETA 10 октября, 2025 22:08

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Резекне готовятся крупные кадровые перестановки. Мэр города Александр Барташевич («Kopā Latvijai») инициировал ликвидацию муниципального Управления образования и увольнение многолетнего руководителя Социальной службы Гунара Арбиданса.

Официальная версия — «неутверждённые командировки». Однако оппозиция считает, что под прикрытием административных формулировок проводится политическая чистка.

«Люди узнали об этом из Facebook накануне заседания. Это шок для всех, кто связан с образованием. Управление работало эффективно, и никаких серьёзных претензий не было», — заявила депутат и директор 5-й основной школы Вия Пойкане (Национальное объединение). По её словам, «действия власти выглядят как попытка подчинить себе всю систему образования города».

Ранее Управление образования возглавлял Арнолдс Дрелингс. Мэр и его соратники объясняют решение «непрозрачностью процессов и несправедливым распределением зарплат». Вместо ликвидируемого управления предлагается создать новую структуру под Центральной администрацией, что, по сути, означает смену руководства и кадрового состава.

Одновременно рассматривается вопрос об увольнении Гунара Арбиданса, который более десяти лет руководил Социальной службой города. В качестве повода названы нарушения в оформлении командировок и «подрыв доверия». Сам Арбиданс категорически не согласен с обвинениями:
«Это охота на ведьм. Всё началось, когда прежняя команда вернулась к власти. Я просто не из их круга».

Барташевич отвергает упрёки в продвижении партийных соратников. «Это не совпадение. Эти люди ближе ко мне — и, очевидно, оказались лучше других кандидатов», — сказал мэр, добавив, что новые назначения позволят «повысить эффективность управления городом».

Оппозиция видит ситуацию иначе. «В Резекне началась политика возмездия. Из системы постепенно выдавливают всех, кто проявлял независимость или несогласие с мэром», — заявил депутат Юрис Гунтис Вяксе (Латвийская зелёная партия).

По его словам, подобные процессы заметны не только в управлении и соцслужбе, но и в муниципальных предприятиях, где за последние месяцы сменились руководители. «Главная цель — убрать прежних и поставить своих. Новые лица важны меньше, чем устранение старых», — подчеркнул Вяксе.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

