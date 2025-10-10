В Резекне ликвидируют управление образования и увольняют главу соцслужбы

Официальная версия — «неутверждённые командировки». Однако оппозиция считает, что под прикрытием административных формулировок проводится политическая чистка.

«Люди узнали об этом из Facebook накануне заседания. Это шок для всех, кто связан с образованием. Управление работало эффективно, и никаких серьёзных претензий не было», — заявила депутат и директор 5-й основной школы Вия Пойкане (Национальное объединение). По её словам, «действия власти выглядят как попытка подчинить себе всю систему образования города».

Ранее Управление образования возглавлял Арнолдс Дрелингс. Мэр и его соратники объясняют решение «непрозрачностью процессов и несправедливым распределением зарплат». Вместо ликвидируемого управления предлагается создать новую структуру под Центральной администрацией, что, по сути, означает смену руководства и кадрового состава.

Одновременно рассматривается вопрос об увольнении Гунара Арбиданса, который более десяти лет руководил Социальной службой города. В качестве повода названы нарушения в оформлении командировок и «подрыв доверия». Сам Арбиданс категорически не согласен с обвинениями:

«Это охота на ведьм. Всё началось, когда прежняя команда вернулась к власти. Я просто не из их круга».

Барташевич отвергает упрёки в продвижении партийных соратников. «Это не совпадение. Эти люди ближе ко мне — и, очевидно, оказались лучше других кандидатов», — сказал мэр, добавив, что новые назначения позволят «повысить эффективность управления городом».

Оппозиция видит ситуацию иначе. «В Резекне началась политика возмездия. Из системы постепенно выдавливают всех, кто проявлял независимость или несогласие с мэром», — заявил депутат Юрис Гунтис Вяксе (Латвийская зелёная партия).

По его словам, подобные процессы заметны не только в управлении и соцслужбе, но и в муниципальных предприятиях, где за последние месяцы сменились руководители. «Главная цель — убрать прежних и поставить своих. Новые лица важны меньше, чем устранение старых», — подчеркнул Вяксе.