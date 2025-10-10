В Латвии стало меньше всего украинских беженцев среди стран Балтии — EUROSTAT

За год количество украинцев под защитой в Латвии снизилось примерно на 15,8 тысячи человек, или на треть, в Литве — почти на 40%, тогда как в Эстонии число получателей статуса немного выросло — примерно на 3%.

Всего в Евросоюзе по состоянию на 31 августа 2025 года насчитывалось 4,37 миллиона человек, получивших временную защиту, что на 0,7% больше, чем месяцем ранее. Наибольшее количество украинских беженцев приняли Германия (1,21 млн), Польша (996 тыс.) и Чехия (386 тыс.).

Совет ЕС летом продлил действие временной защиты до 4 марта 2027 года.