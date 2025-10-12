«Я внутренне умер»: в Бауском крае охотники застрелили трёх собак; в соцсетях бушует буря

В своём посте он также сообщил, что ищет юриста для консультации в связи с трагическим инцидентом, в результате которого погибли его питомцы - Бора (4 года), Бруно (9 месяцев) и Чипилипи (4 месяца).

"Боры, Бруно и Чипилипи больше нет среди нас. Я доставил собак на экспертизу, но сейчас другой информации предоставить не могу. Я внутренне умер", - пишет Модрис.

Он признаёт, что собаки убежали со двора. Сначала никто не мог дать ему никаких пояснений, поэтому хозяин был в отчаянии. Модрис считает, что "прежде всего нужно было вызвать ловцов собак, идентифицировать животное по чипу, связаться с хозяином и только потом решать дальнейшие вопросы. Однако вместо этого были вызваны охотники, собаки застрелены, в то время как полиция попросту прикрывает этот поступок".

В соцсетях не скрывают своего возмущения. Вот лишь один из постов:

"Застрелены собаки парня, который в соцсетях рассказывает о жизни на селе. Щенки 4 и 9 месяцев. У человека рухнул мир. Желаю негодяям с оружием отстрелить друг другу яйца и потом гореть в адском пламени. Сейчас на Модриса работают юристы, поэтому информации мало".

Госполиция прокомментировала это следующим образом: "На месте происшествия изначально была муниципальная полиция. Информация, которой мы располагаем, свидетельствует о том, что Бауской краевой муниципальной полицией был начат административный процесс в связи с тем, что была загрызена косуля. В Госполиции начата ведомственная проверка после получения информации об отстреле собак, обстоятельства случившегося выясняются".

По поводу происшествия в Бауском крае опубликовала в "Фейсбуке" пост и служба спасения животных. Там видят ситуацию совершенно иначе.

В комментариях к собственному краткому посту с призывом к хозяину отозваться представитель службы пишет:

"Три собаки в Брунавской волости Бауского края забрели на территорию чужого владения, где загрызли во дворе косулю. Собаки дрались между собой. Хозяева владения попытались выйти во двор, но собаки напали на человека, который успел спастись и вбежал обратно в помещение. Приблизиться к собакам было невозможно, так как они стерегли останки косули".

В службе считают, что это суровый урок для владельцев собак - право на жизнь имеют не только их питомцы. Убито дикое животное, было нападение на человека. "Не позволяйте своим собакам бродяжничать" - призывает организация, добавив, что ситуация могла быть ещё хуже, если бы человек не успел спастись, и напомнив, что собаки ведут себя совсем иначе, чем обычно, когда охотятся стаей.

В комментариях к посту службы спасения животных народ возмущается:

- Где эта косуля??? Где этот человек, перепуганный до смерти? Не верю, что эти собаки для кого-то представляли опасность!!! Факты и доказательства, служба спасения животных!!! Хотя членов семьи Модриса всё равно не вернуть!

- Служба спасения животных, я правда не понимаю... Почему это нормально - охотникам просто застрелить собак? Если собаки действительно были такими агрессивными, почему не вызвали полицию или ловцов животных? Как можно застрелить щенка? Вы как раз должны были ехать защитить души братьев наших меньших... Ужас... Почему вас называют службой спасения животных?

- Если застрелили, значит, была серьёзная причина. Просто так никто не будет стрелять в домашнее животное. Сколько людей они успели покусать?

- Блевать охота. Один из них был всего лишь щенком. Насколько ОПАСНОЙ должна быть ситуация и каким УРОДОМ должен быть человек, способный что-то подобное сделать. Мерзко, реально мерзко.

- Когда вы призывали хозяина отозваться, собаки ещё были живы?

- Просто застрелили... В том числе маленького щенка! Что происходит с обществом?! Мерзко... Выражаю глубочайшее соболезнование хозяину. Стрелявших нужно призвать к уголовной ответственности!

- Ясно, что хозяин собак не контролировал, потому что, если становятся опасными для общества и хозяин не откликается, это ненормально. Каждый хозяин несёт ответственность за свою собаку, надевает ошейник с GPS или водит н поводке, так что идите и гоняйте всех. Это ненормально. Когда хозяин понесёт ответственность? Когда съедят ребёнка или домашнюю скотину?

(Иллюстративное фото.)