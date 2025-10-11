Бришкенс: Европа не должна перестать быть лидером в области климата

Он заявил, что не видит противоречий между устойчивым развитием и способствованием стабильности климата. Как пояснил депутат, в этом вопросе имеется много политических ложных дилемм.

По словам политика, страны Севера, в том числе Швеция, работают в климатической политике и развиваются уже много лет. А вот Германия, в частности, в то время, когда проходил переход на "зелёную" энергию, показала пример, как создать значительный "экономический прорыв", обеспечив заодно и энергетическую независимость, заявляет Бришкенс.

Депутат признал, что у него больше симпатий вызывает политика Германии, направленная на глобальное лидерство Европы в вопросах устойчивого развития.

Как отметил экс-министр, ложной дилеммой является также противопоставление инвестиций в климатическую устойчивость и в безопасность. Он пояснил, что неделю назад побывал на парламентской конференции о развитии экономики ЕС и управлении ею, где был сделан вывод, что эти темы тесно взаимосвязаны. Организатором конференции являлся Совет ЕС.

"Совершенно ясно - если в данный момент Европа не будет инвестировать в климатическую устойчивость, то последствия изменений климата непосредственно повлияют на безопасность Европы", - пояснил депутат.

По его мнению, Европа должна воспользоваться моментом для усиления своего лидерства, с учётом того, что США умеряют свои амбиции в данной области, а не отступать.

Как сообщалось, канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник заявил, что хочет, чтобы ЕС отказался от цели - прекратить торговлю новыми автомобилями с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, поскольку страна ищет способы помочь своей автомобильной промышленности.

Такие гиганты германского автопрома, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, высказали сомнения по поводу этой цели ЕС в условиях, когда они пытаются создать конкурентоспособные предприятия по производству электромобилей при наличии таких китайских конкурентов, как BYD.