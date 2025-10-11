Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Бришкенс: Европа не должна перестать быть лидером в области климата

© LETA 11 октября, 2025 15:59

Новости Латвии 0 комментариев

Европа не должна оказаться в такой ситуации, в которой она будет вынуждена отказаться от своего лидерства в области климата, такую оценку дал бывший министр сообщения, а ныне депутат Сейма и глава парламентской комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Каспарс Бришкенс.

Он заявил, что не видит противоречий между устойчивым развитием и способствованием стабильности климата. Как пояснил депутат, в этом вопросе имеется много политических ложных дилемм.

По словам политика, страны Севера, в том числе Швеция, работают в климатической политике и развиваются уже много лет. А вот Германия, в частности, в то время, когда проходил переход на "зелёную" энергию, показала пример, как создать значительный "экономический прорыв", обеспечив заодно и энергетическую независимость, заявляет Бришкенс.

Депутат признал, что у него больше симпатий вызывает политика Германии, направленная на глобальное лидерство Европы в вопросах устойчивого развития.

Как отметил экс-министр, ложной дилеммой является также противопоставление инвестиций в климатическую устойчивость и в безопасность. Он пояснил, что неделю назад побывал на парламентской конференции о развитии экономики ЕС и управлении ею, где был сделан вывод, что эти темы тесно взаимосвязаны. Организатором конференции являлся Совет ЕС.

"Совершенно ясно - если в данный момент Европа не будет инвестировать в климатическую устойчивость, то последствия изменений климата непосредственно повлияют на безопасность Европы", - пояснил депутат.

По его мнению, Европа должна воспользоваться моментом для усиления своего лидерства, с учётом того, что США умеряют свои амбиции в данной области, а не отступать.

Как сообщалось, канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник заявил, что хочет, чтобы ЕС отказался от цели - прекратить торговлю новыми автомобилями с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, поскольку страна ищет способы помочь своей автомобильной промышленности.

Такие гиганты германского автопрома, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, высказали сомнения по поводу этой цели ЕС в условиях, когда они пытаются создать конкурентоспособные предприятия по производству электромобилей при наличии таких китайских конкурентов, как BYD.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 1 час назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 2 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 2 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 3 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать