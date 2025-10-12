«Сами, дураки, виноваты»: Лато Лапса высказал неутешительный прогноз о Латвии

Kas te notiek jau divas nedēļas. Tas ir PIZĢEC. Lasu un neticu savām acīm. Tur iepriekš vēl vis kas bija. Bērni dārzā, KARL. Vāks https://t.co/hH02SQYbpZ— Rabarbarzs ✌️ (@Tuksumsz) October 10, 2025
Это была его реакция на твит пользователя Rabarbarzs, в котором тот выражает своё недоумение и возмущение по поводу аварии в детском саду Madariņa:
"Что здесь происходит уже две недели. Это П...Ц. Читаю и не верю своим глазам. Там и раньше чего только не было. Дети в саду, КАРЛ. Крышка".
Репостнув этот твит, Лапса написал вот что:
"Могу лишь повторить ещё раз. Рак настолько разъел управление государством, что настало время, когда государство начинает рушиться всё быстрее, со всех сторон, самыми разными способами и в самых разных проявлениях.
Это как с человеком, умирающим от голода. Он не умирает за один день. Умирание - процесс долгий и мучительный, только на последней стадии умирания умирающий уже ничего особо не чувствует. А до этого самым разнообразным образом перестают функционировать самые разные органы, это долго и больно.
Что сказать тем, кто молча смотрит и надеется, что "авось будет хорошо"... Сами, дураки, виноваты".
Нельзя сказать, что откликов очень уж много, но они заслуживают цитирования:
- Посмотрим, кого народ изберёт через год.
- Небось опять будет какой-нибудь сбой в системе голосования... и изберутся те же самые.
- Свои, свои своих и друзья друзей. По фамилиям видно, что отпрыски гнилушек уже в расцвете сил и следующие уже на очереди. Как Атмоду заграбастали коммунисты и чекисты, так всё и продолжается. В стране происходят лишь внешние действия для успокоения публики. Очень печально.
- Видно и чувствуется, признаков в самом деле много разных.
- Уходящим надо дать уйти.
- Да. Кому не жить, тот умрёт. Ну нет у жителей Латвии желания бороться. Лучшие уедут. Умные, но негодяи, сидят на государственных хлебах, служат чужеземным изменникам и хорошо себя чувствуют. Остальные ничего не хотят делать, рисковать, бороться. Результат ясно предсказуем - смерть народа.