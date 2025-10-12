«Сами, дураки, виноваты»: Лато Лапса высказал неутешительный прогноз о Латвии

Это была его реакция на твит пользователя Rabarbarzs, в котором тот выражает своё недоумение и возмущение по поводу аварии в детском саду Madariņa:

"Что здесь происходит уже две недели. Это П...Ц. Читаю и не верю своим глазам. Там и раньше чего только не было. Дети в саду, КАРЛ. Крышка".

Репостнув этот твит, Лапса написал вот что:

"Могу лишь повторить ещё раз. Рак настолько разъел управление государством, что настало время, когда государство начинает рушиться всё быстрее, со всех сторон, самыми разными способами и в самых разных проявлениях.

Это как с человеком, умирающим от голода. Он не умирает за один день. Умирание - процесс долгий и мучительный, только на последней стадии умирания умирающий уже ничего особо не чувствует. А до этого самым разнообразным образом перестают функционировать самые разные органы, это долго и больно.

Что сказать тем, кто молча смотрит и надеется, что "авось будет хорошо"... Сами, дураки, виноваты".

Нельзя сказать, что откликов очень уж много, но они заслуживают цитирования:

- Посмотрим, кого народ изберёт через год.

- Небось опять будет какой-нибудь сбой в системе голосования... и изберутся те же самые.

- Свои, свои своих и друзья друзей. По фамилиям видно, что отпрыски гнилушек уже в расцвете сил и следующие уже на очереди. Как Атмоду заграбастали коммунисты и чекисты, так всё и продолжается. В стране происходят лишь внешние действия для успокоения публики. Очень печально.

- Видно и чувствуется, признаков в самом деле много разных.

- Уходящим надо дать уйти.

- Да. Кому не жить, тот умрёт. Ну нет у жителей Латвии желания бороться. Лучшие уедут. Умные, но негодяи, сидят на государственных хлебах, служат чужеземным изменникам и хорошо себя чувствуют. Остальные ничего не хотят делать, рисковать, бороться. Результат ясно предсказуем - смерть народа.