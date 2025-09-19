«Это просто жесть!» Депутата от Нацблока пригласили учителем истории в бывшую русскую школу

Отметим, что бывшую школу нацменьшинств влили в латышскую школу несколько лет назад.

"Мои впечатления после первого дня работы учителем истории в Рижской 45-ой основной школе (ранее «русской») в Чекуркалнсе можно описать одним словом — «жесть». Мой единственный инструмент работы и влияния — язык — неэффективен, потому что многие ученики не понимают/не говорят/не читают по-латышски!", - написал он, отметив, что картинка есть, а звука - нет.

У Спунде возник вопрос - как так?! И он пришёл к выводу, что виной тому - педагоги и родители. Депутат обещает принять меры.

"Как обеспечить, чтобы ученики улучшили свои знания латышского языка в кратчайшие сроки? Хотелось бы, чтобы сознательные родители, понимая всю серьёзность ситуации, сами активно искали решения, например, привлекая частных репетиторов. Но надеяться на это, пожалуй, наивно. Остаётся организовать внеклассное обучение языку с обязательным посещением, для чего нужно найти финансирование. Мы не сдадимся. Продолжение следует", - завил Спунде.

Šajā gadījumā mana lielākā baža ir par pedagogiem. Līdzīgi kā mans priekštecis tika “nokauts” pēc pāris nedēļām, lēmumu par skolas pamešanu var pieņemt arī citi jaunpienākušie pedagogi. — Kaspars Spunde (@spunde) September 18, 2025

"Постепенный переход на латышский язык, который осуществлялся до сих пор, во многом был фикцией. Как такое возможно, что в 6–9 классах есть ученики, которые не понимают, что говорится на латышском? Родители и педагоги совершили преступление против детей, поскольку теперь учить их практически невозможно. В данном случае меня больше всего беспокоят учителя. Как и моего предшественника, которого «извели» через несколько недель, другие вновь пришедшие учителя тоже могут принять решение уйти из школы", - заявил Спунде.

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие), который входил в комитет по образованию, иронично заметил, что Спунде не мешало бы посмотреться в зеркало:

"Посмотреть в зеркало и попробовать понять настоящие причины эпического вредительства со стороны правительства и таких вот депутатов, не думающих ни о чём кроме языка, сеющих национальную рознь направо и налево вместе со своими лангами и ратниексами... В общем опция "посмотреть на себя" для них не доступна.

О каком диалоге в таких условиях можно говорить? О чём с ними договариваться? Они источают только злобу и оскорбления и ничего больше. А наделённые властью, они становятся настоящими вредителями. Надеюсь, что ученики данной школы скоро потеряют данного учителя. Лично мне очевидно, что ничему хорошему он их научить не сможет. А вот обвинить во всех грехах - запросто", - отметил Чекушин.