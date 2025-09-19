«Это просто жесть!» Депутата от Нацблока пригласили учителем истории в бывшую русскую школу

Отметим, что бывшую школу нацменьшинств влили в латышскую школу несколько лет назад.
"Мои впечатления после первого дня работы учителем истории в Рижской 45-ой основной школе (ранее «русской») в Чекуркалнсе можно описать одним словом — «жесть». Мой единственный инструмент работы и влияния — язык — неэффективен, потому что многие ученики не понимают/не говорят/не читают по-латышски!", - написал он, отметив, что картинка есть, а звука - нет.
У Спунде возник вопрос - как так?! И он пришёл к выводу, что виной тому - педагоги и родители. Депутат обещает принять меры.
"Как обеспечить, чтобы ученики улучшили свои знания латышского языка в кратчайшие сроки? Хотелось бы, чтобы сознательные родители, понимая всю серьёзность ситуации, сами активно искали решения, например, привлекая частных репетиторов. Но надеяться на это, пожалуй, наивно. Остаётся организовать внеклассное обучение языку с обязательным посещением, для чего нужно найти финансирование. Мы не сдадимся. Продолжение следует", - завил Спунде.
Šajā gadījumā mana lielākā baža ir par pedagogiem. Līdzīgi kā mans priekštecis tika “nokauts” pēc pāris nedēļām, lēmumu par skolas pamešanu var pieņemt arī citi jaunpienākušie pedagogi.— Kaspars Spunde (@spunde) September 18, 2025
"Постепенный переход на латышский язык, который осуществлялся до сих пор, во многом был фикцией. Как такое возможно, что в 6–9 классах есть ученики, которые не понимают, что говорится на латышском? Родители и педагоги совершили преступление против детей, поскольку теперь учить их практически невозможно. В данном случае меня больше всего беспокоят учителя. Как и моего предшественника, которого «извели» через несколько недель, другие вновь пришедшие учителя тоже могут принять решение уйти из школы", - заявил Спунде.
Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие), который входил в комитет по образованию, иронично заметил, что Спунде не мешало бы посмотреться в зеркало:
"Посмотреть в зеркало и попробовать понять настоящие причины эпического вредительства со стороны правительства и таких вот депутатов, не думающих ни о чём кроме языка, сеющих национальную рознь направо и налево вместе со своими лангами и ратниексами... В общем опция "посмотреть на себя" для них не доступна.
О каком диалоге в таких условиях можно говорить? О чём с ними договариваться? Они источают только злобу и оскорбления и ничего больше. А наделённые властью, они становятся настоящими вредителями. Надеюсь, что ученики данной школы скоро потеряют данного учителя. Лично мне очевидно, что ничему хорошему он их научить не сможет. А вот обвинить во всех грехах - запросто", - отметил Чекушин.