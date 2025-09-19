Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это просто жесть!» Депутата от Нацблока пригласили учителем истории в бывшую русскую школу

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 14:46

Важно 0 комментариев

LETA

Депутата от Нацблока Каспарса Спунде пригласили на работу учителем истории в бывшую школу нацменьшинств в Чекуркалнсе. Но случилось страшное - новоиспеченный учитель понял, что дети не понимают его.

Отметим, что бывшую школу нацменьшинств влили в латышскую школу несколько лет назад.

"Мои впечатления после первого дня работы учителем истории в Рижской 45-ой основной школе (ранее «русской») в Чекуркалнсе можно описать одним словом — «жесть». Мой единственный инструмент работы и влияния — язык — неэффективен, потому что многие ученики не понимают/не говорят/не читают по-латышски!", - написал он, отметив, что картинка есть, а звука - нет.

У Спунде возник вопрос - как так?! И он пришёл к выводу, что виной тому - педагоги и родители. Депутат обещает принять меры.

"Как обеспечить, чтобы ученики улучшили свои знания латышского языка в кратчайшие сроки? Хотелось бы, чтобы сознательные родители, понимая всю серьёзность ситуации, сами активно искали решения, например, привлекая частных репетиторов. Но надеяться на это, пожалуй, наивно. Остаётся организовать внеклассное обучение языку с обязательным посещением, для чего нужно найти финансирование. Мы не сдадимся. Продолжение следует", - завил Спунде.

"Постепенный переход на латышский язык, который осуществлялся до сих пор, во многом был фикцией. Как такое возможно, что в 6–9 классах есть ученики, которые не понимают, что говорится на латышском? Родители и педагоги совершили преступление против детей, поскольку теперь учить их практически невозможно. В данном случае меня больше всего беспокоят учителя. Как и моего предшественника, которого «извели» через несколько недель, другие вновь пришедшие учителя тоже могут принять решение уйти из школы", - заявил Спунде.

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие), который входил в комитет по образованию, иронично заметил, что Спунде не мешало бы посмотреться в зеркало:

"Посмотреть в зеркало и попробовать понять настоящие причины эпического вредительства со стороны правительства и таких вот депутатов, не думающих ни о чём кроме языка, сеющих национальную рознь направо и налево вместе со своими лангами и ратниексами... В общем опция "посмотреть на себя" для них не доступна.

О каком диалоге в таких условиях можно говорить? О чём с ними договариваться? Они источают только злобу и оскорбления и ничего больше. А наделённые властью, они становятся настоящими вредителями. Надеюсь, что ученики данной школы скоро потеряют данного учителя. Лично мне очевидно, что ничему хорошему он их научить не сможет. А вот обвинить во всех грехах - запросто", - отметил Чекушин.

Выжмет до нитки: государство решило забрать почти всю прибыль госкомпаний

Важно 15:20

Важно 0 комментариев

Повышение выплаты дивидендов от государственных капитальных обществ до 90% от прибыли должно принести бюджету в 2026 году дополнительные 62 млн евро. Об этом говорится в докладе Министерства финансов, представленном правительству.

Загрузка

Бюджета для: Минфин Латвии готовит рост налогов на вредные привычки

Важно 15:20

Важно 0 комментариев

Министерство финансов Латвии предлагает с 2026 года повысить налоги на азартные игры, алкоголь и табак, чтобы увеличить доходы бюджета.

Водитель такси в Риге помогла полиции задержать двух нелегалов

ЧП и криминал 15:19

ЧП и криминал 0 комментариев

Водитель такси в Риге посодействовала сотрудникам полиции в задержании двух нелегальных мигрантов, выяснило агентство LETA.

На полгода снизят налог на основные товары питания

Важно 14:58

Важно 0 комментариев

Налог на добавленную стоимость (НДС) на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы планируется снизить в рамках пилотного проекта с 1 июня 2026 года по 30 июня 2027 года.

Они не сравнивают себя с Европой, а просто заботятся о своих: президент о преимуществах Латгалии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Реализация плана действий по укреплению восточных приграничных регионов зависит от наших собственных должностных лиц, заявил президент Эдгар Ринкевич на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Силиня в Латгалии: безопасность — основной лейтмотив работы правительства

Новости Латвии 14:55

Новости Латвии 0 комментариев

Безопасность является основным лейтмотивом работы правительства, заявила премьер-министр Эвика Силиня на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

