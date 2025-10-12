Напомним, что 45-я основная - бывшая школа нацменьшинств.

"Сегодня получил свою первую зарплату учителя истории за половину сентября - 112,19 €. Это плата за 2 полных школьных дня и 2 дня подготовки. Конечно, я принял этот вызов не ради жалованья, но этим я ещё раз хочу обратить внимание на то, насколько недооценены наши учителя", - пишет Спунде.

В комментариях он поясняет, что приступил к работе в школе 18 сентября и что он ведёт уроки раз в неделю - по 8 контактных часов (6-9 классы).

К каким же выводам он пришёл?

"Фактически это труд миссии. Причём, работая в бывшей русской школе, где надо вкладывать дополнительные время и энергию, чтобы быть в состоянии пробиться к сознанию и вниманию учащихся, ты просто исчерпываешь себя ещё и на следующий день. Надо срочно повысить зарплату всем учителям, работающим в "боевых" условиях. Если не иначе, то зарплатой мы можем мотивировать учителей продолжать преподавать и работать дополнительные часы! Иначе мы и дальше будем терять педагогов, бросающих школы из-за незнания учащимися латышского. В Чиекуркалнской основной школе уже минус три педагога".

Учитель-депутат признаёт, что это не может быть его основной работой, "но это существенно не меняет неудовлетворительную ситуацию с оплатой труда учителей, особенно в бывших русских школах. Сейчас эти школы должны купить зарплатой готовность учителей взять на себя труд "невыполнимой миссии". За ошибки надо платить!"

В комментариях ему многие желают удачи и выдержки, а также предполагают, что здесь что-то нечисто:

- Не знаю насчёт учителей, но нормальные люди давно уже зарабатывают 100 евро в день. Минимум.

- Что-то там некорректно. У меня тут учительница имеет ставку меньше, но зарплата всё же чуть больше.

- Какой позор со стороны государства. А как насчёт тех радиологов, у которых зарплаты в месяц достигают аж 40 тысяч €?

- Интересно, Даце Мелбарде тоже работала бы за такой "тариф"?

- Не знаю, в какой школе вы работаете, но есть ощущение, что вас здорово дурят. Даже в сельских школах зарплата больше.

- Это слишком маленькая зарплата за преподавание истории. История - очень нужный предмет. Вам нужно было бы получать за это минимум 2000 евро.

- Это вопиюще. Вредительство и подрыв основ государства. Реально за это надо сажать в тюрьму. Зарплата учителя за месяц должна начинаться с 3500 евро.

- Это не настоящая рыночная цена. Государство водит вас за нос. Если будете давать частные уроки, вы в качестве учителя сможете зарабатывать от 15 евро в час.

- Со всем уважением к вам и спасибо за то, что обращаете внимание на всё это. Это широкий и целенаправленный шаг к обществу идиотов! Именно такому, какого хотят "Новое единство", "Прогрессивные" и СЗК. Из Латвии начинают уезжать умные люди, которые зарабатывают, с аргументом, что не хотят растить здесь своих детей.

- Ну не совсем так... пожалуйста, не надо вводить в заблуждение и подстрекать народ. Далеко от зарплаты на полной ставке.

- Учителей не мотивируют, не обучают и не платят... Грустно. Или это намеренный саботаж.

- Когда я жил в Латвии, мне приходилось работать за 50 долларов.

- Сколько лет прошло и ничего не изменилось - если тебя не любит школьное руководство, фиг тебе, а не денежки.

- У большинства работающих жителей Латвии за регулярную работу на полную ставку зарплата меньше 50 евро в день.

- 30 евро в день учителям - и мы надеемся на развитие страны.

- Может, тебе выгоднее пойти курьером в WOLT? Какая там ставка получилась бы за 8 часов работы?