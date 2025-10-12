Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«За ошибки надо платить»: депутат Спунде получил учительскую зарплату за сентябрь (2)

Редакция PRESS 12 октября, 2025 09:49

Важно 2 комментариев

каспарс спунде

Депутат Рижской думы от Нацобъединения Каспарс Спунде, который стал по совместительству учителем истории в 45-й основной школе столицы, опубликовал в пятницу на платформе "Х" пост, в котором сообщил, что получил свою первую учительскую зарплату.

Напомним, что 45-я основная - бывшая школа нацменьшинств.

"Сегодня получил свою первую зарплату учителя истории за половину сентября - 112,19 €. Это плата за 2 полных школьных дня и 2 дня подготовки. Конечно, я принял этот вызов не ради жалованья, но этим я ещё раз хочу обратить внимание на то, насколько недооценены наши учителя", - пишет Спунде.

В комментариях он поясняет, что приступил к работе в школе 18 сентября и что он ведёт уроки раз в неделю - по 8 контактных часов (6-9 классы).

К каким же выводам он пришёл?

"Фактически это труд миссии. Причём, работая в бывшей русской школе, где надо вкладывать дополнительные время и энергию, чтобы быть в состоянии пробиться к сознанию и вниманию учащихся, ты просто исчерпываешь себя ещё и на следующий день. Надо срочно повысить зарплату всем учителям, работающим в "боевых" условиях. Если не иначе, то зарплатой мы можем мотивировать учителей продолжать преподавать и работать дополнительные часы! Иначе мы и дальше будем терять педагогов, бросающих школы из-за незнания учащимися латышского. В Чиекуркалнской основной школе уже минус три педагога".

Учитель-депутат признаёт, что это не может быть его основной работой, "но это существенно не меняет неудовлетворительную ситуацию с оплатой труда учителей, особенно в бывших русских школах. Сейчас эти школы должны купить зарплатой готовность учителей взять на себя труд "невыполнимой миссии". За ошибки надо платить!"

В комментариях ему многие желают удачи и выдержки, а также предполагают, что здесь что-то нечисто:

- Не знаю насчёт учителей, но нормальные люди давно уже зарабатывают 100 евро в день. Минимум.

- Что-то там некорректно. У меня тут учительница имеет ставку меньше, но зарплата всё же чуть больше.

- Какой позор со стороны государства. А как насчёт тех радиологов, у которых зарплаты в месяц достигают аж 40 тысяч €?

- Интересно, Даце Мелбарде тоже работала бы за такой "тариф"?

- Не знаю, в какой школе вы работаете, но есть ощущение, что вас здорово дурят. Даже в сельских школах зарплата больше.

- Это слишком маленькая зарплата за преподавание истории. История - очень нужный предмет. Вам нужно было бы получать за это минимум 2000 евро.

- Это вопиюще. Вредительство и подрыв основ государства. Реально за это надо сажать в тюрьму. Зарплата учителя за месяц должна начинаться с 3500 евро.

- Это не настоящая рыночная цена. Государство водит вас за нос. Если будете давать частные уроки, вы в качестве учителя сможете зарабатывать от 15 евро в час.

- Со всем уважением к вам и спасибо за то, что обращаете внимание на всё это. Это широкий и целенаправленный шаг к обществу идиотов! Именно такому, какого хотят "Новое единство", "Прогрессивные" и СЗК. Из Латвии начинают уезжать умные люди, которые зарабатывают, с аргументом, что не хотят растить здесь своих детей.

- Ну не совсем так... пожалуйста, не надо вводить в заблуждение и подстрекать народ. Далеко от зарплаты на полной ставке.

- Учителей не мотивируют, не обучают и не платят... Грустно. Или это намеренный саботаж.

- Когда я жил в Латвии, мне приходилось работать за 50 долларов.

- Сколько лет прошло и ничего не изменилось - если тебя не любит школьное руководство, фиг тебе, а не денежки.

- У большинства работающих жителей Латвии за регулярную работу на полную ставку зарплата меньше 50 евро в день.

- 30 евро в день учителям - и мы надеемся на развитие страны.

- Может, тебе выгоднее пойти курьером в WOLT? Какая там ставка получилась бы за 8 часов работы?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:40 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (2)

Важно 20:30

Важно 2 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (2)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 2 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (2)

Важно 20:17

Важно 2 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (2)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 2 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (2)

Важно 20:03

Важно 2 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (2)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 2 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (2)

Важно 19:41

Важно 2 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать