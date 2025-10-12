«На поезде? Ты серьёзно?!» Рижанка получила от дочери «инструкции по безопасности»

Судя по сегодняшнему посту, поездка началась без происшествий.

"Вчера дочери рассказала о своих планах на выходные и о том, что поеду рано и на поезде. [В ответ] на это получила удивлённый взгляд и трижды заданный вопрос: "Ты - и на поезде?! Серьёзно? Ты вообще в Origo была?" Получила инструкции, как себя вести. Готова к новым приключениям!"

Отклики на её твит разные: кто-то искренне недоумевает, зачем такие инструкции, а кто-то хвалит дочь. Вот, например:

- Каждый рабочий день езжу на поезде. Как-то особенно надо уметь себя вести?

- Именно так. В окрестностях Origo надо знать, как чувствовать себя в безопасности. Особенно школьникам, поэтому дочь - молодец!

- Каждый день веду себя прилично, только надо присмотреться к толпе людей, к некоторым особям, сумку держать крепко при себе и включить каменное лицо.

- Необязательно в Origo! Человек из Кенгарагса не знал, что можно сесть в поезд на станции Яняварты... Не надо без памяти тащиться в Ригу.

- Хорошо, что проинструктировала! На мою коллегу подростки напали в момент, когда она ела - отобрали еду. В ТЦ Akropole, говорят, тоже похоже - подростковые банды растут как грибы после дождя.