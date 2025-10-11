«Каникулы» кончились: активность телефонных мошенников резко возросла

Всего за лето и за сентябрь заблокировано свыше 404 тысяч звонков мошенников - примерно впятеро больше, чем за тот же период времени в прошлом году. Как заявил руководитель процессами внутренней безопасности Bite Latvija Херманис Эриньш, после активной весны на лето мошенники уходили "в отпуск", но общий объём звонков от них остаётся высоким, а с наступлением осени активность снова резко растёт.

Летом наибольшая волна активности телефонных мошенников наблюдалась в июне - было заблокировано свыше 224 тысяч звонков. Для сравнения, в июле заблокировано более 87 тысяч, а в августе около 34 тысяч. В сентябре зафиксировано 59 тысяч подозрительных звонков - это явно свидетельствует о том, что летнее "затишье" завершилось.

Анализ показывает, что большинство заблокированных звонков (около 191 тысячи) было совершено с использованием ошибочного местонахождения или неудачной проверки номера (более 213 тысяч случаев). Зафиксировано также около 2000 звонков, когда номер "пробивался" как иностранный, но пользователь находился в Латвии. В целом по происхождению заблокированных звонков летом и в начале осени 2025 года можно сказать, что 46% (около 160 тысяч) звонков было совершено с номеров сети Bite Latvija, которые идентифицированы как иностранные, а 53% (свыше 184 тысяч) вызовов поступило с номеров латвийских мобильных и фиксированных сетей, которые не выделены ни одному из операторов связи. Почти полторы тысячи звонков совершено с латвийских фиксированных номеров, которые оказались иностранными.

Как поясняет Эриньш, эти данные свидетельствуют о том, что мошенники активно используют подделку номеров - так называемый спуфинг, чтобы создать у адресата впечатление, что звонят с местного телефона, и войти к собеседнику в доверие.

"Телефонные мошенники чаще всего используют латвийские номера, так как люди доверяют таким номерам больше, нежели иностранным. Это позволяет создать иллюзию местного звонка, скрыв его истинное происхождение. В целом пик попыток мошеннических звонков был достигнут в апреле-мае нынешнего года - мы каждый месяц блокировали сотни тысяч подозрительных вызовов. Летом активность несколько уменьшилась, но это не означает, что мошенники стали менее опасными - скорее, поменялись алгоритмы, всё чаще повторно используются одни и те же номера. Хотя число попыток остаётся очень высоким, число успешных соединений не возросло, что свидетельствует об эффективности нашего защитного инструмента. Летом активность телефонных мошенников несколько поубавилась, но в осеннем сезоне, когда люди возвращаются в привычный ритм, эта активность снова растёт - это подтверждают данные за сентябрь, и предполагается, что тенденция сохранится", - пояснил Эриньш.

Он напомнил также, что важным фактором по-прежнему остаётся осторожность и осведомлённость населения. Как и раньше, жителей Латвии призывают проверять источник звонка и немедленно прекращать разговор, если есть сомнения по поводу его аутентичности, а также ни в коем случае не сообщать личную информацию по телефону.

Необходимо также помнить, что сотрудники Bite Latvija требуют аутентификацию по Smart-ID только в колл-центре и лишь в том случае, если клиент не может назвать свой пароль или номер клиента.