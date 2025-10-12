«Какой меморандум, дебилы?!» Лиепниекс критикует план снижения цен на продукты

Обещанного снижения цен за это время не произошло, что было в принципе предсказуемо. Не случилось этого и в течение четырёх месяцев - снизились цены лишь на некоторые виды продовольственных товаров.

По этому поводу писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс высказал на платформе "Х" буквально следующее:

"В этой пустой болтовне о ценах на продукты, которые хотят снизить с помощью меморандума и уже давно существующих инструментов для сравнения цен, вообще, кажется, не упоминается о том, что у нас (преимущественно) самое дорогое топливо в регионе, самое дорогое электричество и самое дорогое тепло в регионе, самые высокие налоги на недвижимость и самая большая административная нагрузка. КАК при всём этом у нас могут быть самые низкие цены на что бы то ни было? Это всё отражается в ценах на продукты и во всех других ценах. Как можно не понимать, с какого конца надо начить это решать. Какой меморандум, дебилы?"

Комментаторы вторят автору поста:

- Главные факторы для роста розничных цен - чрезмерное количество денег и вызванный правительством рост расходов (электричество, топливо, тепло, вода и непрерывное повышение минимальной зарплаты).

- Потому что эти полудурки никогда не сталкивались с термином fixed costs (постоянные расходы - Ред.) для предприятия и с тем, что это в реальности означает. Мелочь - в Риге расходы на тепло за помещения вдвое больше, чем в Литве, и так далее, так какой же это удар по производству, складам и т.п. У нас политмафия, которой руководят бандиты.

- Только что знакомая семья (с ребёнком) убралась из Латвии. Родители образованные, ребёнку четыре года. На вопрос, почему, ответили, что просто достало смотреть на бестолковые и глупые решения и тех, кто их принимает. Постепенно и весь капитал переведут.

- Ну, ведь государству, читай - коалиции, выгодно, что всё дорого. Ко всем позициям fixed costs добавляется НДС. Все главные поставщики общественных услуг - госпредприятия, платящие дивиденды в госбюджет. Чему тут удивляться. Эта система уродлива.

- И собираются ещё повышать цены на топливо. Послушал дебаты в Сейме. Если Кулбергс призывал потребовать от Брюсселя пересмотреть планы "+40 центов", то бульдозер-Бришкенс восторгался возможности для пары учёных участвовать в совместных экологических проектах - хотя такая возможность и сейчас уже есть.

- Сегодня (9 октября - Ред.) Сейм позаботился о том, чтобы цена бензина увеличилась ещё на порядок. Спасибо, Силиня.

- Логично - с какого конца сами вылезли, с того конца и "решают" проблемы... Имитация деятельности.

- Imho, наша импортная элита всё очень хорошо знает, и нынешняя ситуация создана целенаправленно, а не возникла от неумелого руководства.

- Честно говоря, магазинов у нас тоже слишком много. Торговцам приходится содержать больше площадей и работников, чем нам объективно нужно.

- Хотят создать иллюзию, будто что-то делается.

- Когда страной руководят невежды в экономике и идиоты, то нечего ждать, будто что-то улучшится...

- У нас нет нефти, у нас нет своего газа, но Латвия могла бы вырабатывать и развивать дешёвое электричество... Дешёвое электричество означало бы, что к нам пришли бы инвестиции и производства! Но у нас дорого всё. У нас облагают акцизом табак, чтобы получить 3 миллиона, а на премии выдают 245 миллионов.

- Милый человек, ну в самом деле. У тебя есть определённый голос, аудитория и авторитет. Скажи это, пожалуйста, большим головам, которые сидят в Сейме и правительстве. ПРИЧЁМ ЯСНО И ПОНЯТНО. Спасибо заранее.