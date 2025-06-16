Меморандум оказался пшиком? Почему цены на продукты так и не снизились за две недели

Хотя после подписания меморандума в конце мая Министерство экономики и участвующие стороны заявили, что снижение цен на продукты станет заметно уже через две недели, реализация договорённостей затянулась.

На вопрос, снизились ли цены, Валайнис признал: нет. По его словам, первоначальные ожидания, сформированные после переговоров с представителями отрасли, были слишком оптимистичными.

При этом министр отметил, что крупнейшие розничные сети проявили серьёзную готовность внедрить так называемые продуктовые корзины с низкими ценами.

Меморандум включает ряд обязательств как для государства, так и для торговцев и производителей. Валайнис подчеркнул, что «со стороны государства большая часть домашней работы уже выполнена», и теперь ожидается, что соглашение начнёт действовать и в магазинах. Однако этому пока мешают «различные логистические вызовы».

По его словам, у министерства есть информация о конкретных датах, когда продуктовые корзины с низкими ценами появятся в продаже, но эти данные являются коммерческой информацией.

Викторс Валайнис также добавил, что большая часть торговых сетей внедрит их ещё в июне. В корзину войдут около 50 товаров.