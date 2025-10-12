Латвийцы стали покидать соцсети; в чём причина?

Выяснилось, что больше всего пользователей (23%) отказались от платформы "X", 19% - от Snapchat, по 17 % - от TikTok и LinkedIn.

По данным опроса, чаще всего переставали пользоваться соцсетями люди в возрасте до 39 лет.

Главные причины отказа от соцсетей: низкое качество контента, отвлечение внимания от более существенных вещей и чрезмерная трата времени. Среди молодёжи причиной часто оказывалась низкая активность друзей и знакомых в конкретной соцсети.

Мужчины чаще женщин прекращали пользоваться соцсетями Facebook и Instagram.

Опрос был проведён Tele2 в сотрудничестве с Norstat Latvija в сентябре 2025 года, участвовало 1011 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.