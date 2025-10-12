Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийцы стали покидать соцсети; в чём причина?

12 октября, 2025 08:25

Половина, то есть 50%, пользователей соцсетей в Латвии за последние три года отказались как минимум от одной социальной сети, о чём агентству LETA сообщил оператор мобильной связи SIA Tele2, сославшись на данные опроса.

Выяснилось, что больше всего пользователей (23%) отказались от платформы "X", 19% - от Snapchat, по 17 % - от TikTok и LinkedIn.

По данным опроса, чаще всего переставали пользоваться соцсетями люди в возрасте до 39 лет.

Главные причины отказа от соцсетей: низкое качество контента, отвлечение внимания от более существенных вещей и чрезмерная трата времени. Среди молодёжи причиной часто оказывалась низкая активность друзей и знакомых в конкретной соцсети.

Мужчины чаще женщин прекращали пользоваться соцсетями Facebook и Instagram.

Опрос был проведён Tele2 в сотрудничестве с Norstat Latvija в сентябре 2025 года, участвовало 1011 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

