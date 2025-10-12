«Обрезание может быть связано с аутизмом — всему виной тайленол»: Роберт Кеннеди

«Есть два исследования, которые показывают, что у детей с ранним обрезанием риск аутизма примерно вдвое выше — и, вероятно, это связано с тем, что им давали тайленол», — сказал Кеннеди.

Свои слова он подкрепил ссылкой на датское исследование 2015 года, где ученые наблюдали за 343 тысячами мальчиков. Результаты показали: обрезанные дети чаще сталкивались с диагнозом «аутизм» до 10 лет. Исследователи предположили, что стресс и боль от ранней операции могут повышать риск нарушений развития. Однако критики уже назвали работу «ошибочной» и обвинили авторов в упрощении выводов — ведь они не учли другие факторы, например частые у малышей инфекции мочевыводящих путей.

Скандальное заявление Кеннеди прозвучало всего через две недели после слов президента Дональда Трампа, который объявил, что парацетамол «опасен» для беременных. Трамп даже потребовал, чтобы FDA добавило на упаковку тайленола предупреждение о возможных рисках для развития мозга ребёнка.

Медицинское сообщество встретило эти заявления в штыки. Врачи напомнили, что тайленол безопасен и используется уже более 70 лет, а подобные высказывания вводят людей в заблуждение. Всемирная организация здравоохранения также выступила с заявлением, подчеркнув, что научных доказательств связи между приёмом парацетамола и аутизмом не существует.