Путин объявил о новой гонке ядерных вооружений России и США

Путин добавил, что Москва на этом фоне работает над созданием нового оружия сдерживания. «Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно», — заявил президент. По его словам, это значит, что если США не захотят добровольно продлить ключевой договор о контроле над вооружениями (ДСНВ), то для России это не будет иметь решающего значения. Российский потенциал ядерного сдерживания сейчас выше, чем где бы то ни было в мире, подчеркнул Путин.

Также глава российского государства заявил, что Москва будет проводить полноценные ядерные испытания, если такие учения начнут другие страны. «В некоторых странах об этом (испытаниях) думают. Насколько нам известно, даже готовят. Вот я и сказал — если проведут [их], то и мы сделаем то же самое», — сказал он. В контексте обеспечения нацбезопасности такие учения являются положительной мерой, а с точки зрения действий по «если не сокращению, то сдерживанию гонки вооружений» — это плохо, добавил президент.

Кроме того, Путин заявил, что разговоры о возможной передаче Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk — это «элемент понтажа». Но если это все же произойдет, то Россия ответит усилением противовоздушной обороны, предупредил он.

22 сентября Путин предложил продолжить соблюдать ограничения по Договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года, «чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений».

Он также призвал США действовать аналогичным образом. 6 октября президент Дональд Трамп сказал, что для него «это звучит как хорошая идея», но не привел подробности.

В среду Госдума одобрила денонсацию соглашения между правительствами РФ и США от 2000 года об утилизации оружейного плутония, которое является начинкой для ядерного оружия.