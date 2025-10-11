Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Путин объявил о новой гонке ядерных вооружений России и США

Редакция PRESS 11 октября, 2025 21:18

Мир 0 комментариев

Россия уже вступила в гонку ядерных вооружений с ведущими мировыми державами, включая США, следует из слов президента РФ Владимира Путина. «Я думаю, что на самом деле определенная гонка-то идет», — цитирует его выступление на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан The Moscow Times.

Путин добавил, что Москва на этом фоне работает над созданием нового оружия сдерживания. «Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно», — заявил президент. По его словам, это значит, что если США не захотят добровольно продлить ключевой договор о контроле над вооружениями (ДСНВ), то для России это не будет иметь решающего значения. Российский потенциал ядерного сдерживания сейчас выше, чем где бы то ни было в мире, подчеркнул Путин.

Также глава российского государства заявил, что Москва будет проводить полноценные ядерные испытания, если такие учения начнут другие страны. «В некоторых странах об этом (испытаниях) думают. Насколько нам известно, даже готовят. Вот я и сказал — если проведут [их], то и мы сделаем то же самое», — сказал он. В контексте обеспечения нацбезопасности такие учения являются положительной мерой, а с точки зрения действий по «если не сокращению, то сдерживанию гонки вооружений» — это плохо, добавил президент.

Кроме того, Путин заявил, что разговоры о возможной передаче Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk — это «элемент понтажа». Но если это все же произойдет, то Россия ответит усилением противовоздушной обороны, предупредил он.

22 сентября Путин предложил продолжить соблюдать ограничения по Договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года, «чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений».

Он также призвал США действовать аналогичным образом. 6 октября президент Дональд Трамп сказал, что для него «это звучит как хорошая идея», но не привел подробности.

В среду Госдума одобрила денонсацию соглашения между правительствами РФ и США от 2000 года об утилизации оружейного плутония, которое является начинкой для ядерного оружия. 

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

