Разбазаривание государственных средств? В Резекне уволили руководителя социальной службы

Самоуправление, проводя проверку финансовых процессов и хозяйственной деятельности в муниципальном управлении "Социальная служба", констатировало нарушения в деятельности ее руководителя Арбиданса. Согласно заключению, подготовленному юридическим и закупочным отделом самоуправления, действия Арбиданса не соответствовали требованиям закона о предотвращении разбазаривания государственных средств и имущества, закона о труде, а также внутренним правилам самоуправления "О командировках и рабочих поездках".

Отвечая на вопрос оппозиционного депутата Язепа Корсакса о реальных убытках, причиненных Арбидансом, исполнительный директор самоуправления Евгения Куща заявила, что чиновник обязан соблюдать действующие законы и правила, а также внутренние правила самоуправления, обеспечивая ответственное и бережливое отношение к имуществу и финансовым ресурсам. По ее словам, несоблюдение требований законов, нормативных актов и внутренних правил не соответствует принципам эффективного управления. Такое поведение муниципального служащего также может иметь значительные юридические, финансовые и репутационные последствия.

Уже сообщалось, что городская дума обвиняет Арбиданса в использовании служебного автомобиля не по назначению. В ходе проверки было установлено, что руководитель службы использовал служебный автомобиль не по назначению, а также что несколько его поездок в другие города Латвии - Цесис, Ригу, Даугавпилс и другие - не были оформлены в соответствии с нормативными актами и внутренними правилами самоуправления.

"Нарушение существенно влияет на финансовую дисциплину в в самоуправлении и прозрачность управления ресурсами, создавая риск нецелевого использования средств и имущества", - заявили в думе.

Арбиданс рассказал агентству ЛЕТА, что на самом деле не оформил несколько своих поездок по Латвии как командировки, так как продолжал выполнять свои обязанности, находясь в других городах. На эти поездки он и не запрашивал финансирование.

Руководитель социальной службы признает, что в период, когда муниципалитет работал без исполнительного директора и без руководства думы, управление самостоятельно принимало различные решения.

В то же время Арбиданс отметил, что мэр Александр Барташевич, видимо, "имеет на него зуб", поскольку прозвучало мнение, что социальная сфера города также была "виновата" в его отстранении от должности во время предыдущего срока полномочий.

"Учитывая его [Барташевича] характер и стиль управления, я бы все равно не смог продолжать работу", - сказал чиновник, который руководил социальной службой 13 лет, в том числе и в то время, когда думу возглавлял нынешний мэр.

Арбиданс еще решит, обжаловать ли ему решение думы.