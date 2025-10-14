Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Разбазаривание государственных средств? В Резекне уволили руководителя социальной службы

Редакция PRESS 14 октября, 2025 14:09

Новости Латвии

LETA

Резекненская городская дума во вторник утвердила проект решения об увольнении руководителя социальной службы Гунара Арбиданса.

Самоуправление, проводя проверку финансовых процессов и хозяйственной деятельности в муниципальном управлении "Социальная служба", констатировало нарушения в деятельности ее руководителя Арбиданса. Согласно заключению, подготовленному юридическим и закупочным отделом самоуправления, действия Арбиданса не соответствовали требованиям закона о предотвращении разбазаривания государственных средств и имущества, закона о труде, а также внутренним правилам самоуправления "О командировках и рабочих поездках".

Отвечая на вопрос оппозиционного депутата Язепа Корсакса о реальных убытках, причиненных Арбидансом, исполнительный директор самоуправления Евгения Куща заявила, что чиновник обязан соблюдать действующие законы и правила, а также внутренние правила самоуправления, обеспечивая ответственное и бережливое отношение к имуществу и финансовым ресурсам. По ее словам, несоблюдение требований законов, нормативных актов и внутренних правил не соответствует принципам эффективного управления. Такое поведение муниципального служащего также может иметь значительные юридические, финансовые и репутационные последствия.

Уже сообщалось, что городская дума обвиняет Арбиданса в использовании служебного автомобиля не по назначению. В ходе проверки было установлено, что руководитель службы использовал служебный автомобиль не по назначению, а также что несколько его поездок в другие города Латвии - Цесис, Ригу, Даугавпилс и другие - не были оформлены в соответствии с нормативными актами и внутренними правилами самоуправления.

"Нарушение существенно влияет на финансовую дисциплину в в самоуправлении и прозрачность управления ресурсами, создавая риск нецелевого использования средств и имущества", - заявили в думе.

Арбиданс рассказал агентству ЛЕТА, что на самом деле не оформил несколько своих поездок по Латвии как командировки, так как продолжал выполнять свои обязанности, находясь в других городах. На эти поездки он и не запрашивал финансирование.

Руководитель социальной службы признает, что в период, когда муниципалитет работал без исполнительного директора и без руководства думы, управление самостоятельно принимало различные решения.

В то же время Арбиданс отметил, что мэр Александр Барташевич, видимо, "имеет на него зуб", поскольку прозвучало мнение, что социальная сфера города также была "виновата" в его отстранении от должности во время предыдущего срока полномочий.

"Учитывая его [Барташевича] характер и стиль управления, я бы все равно не смог продолжать работу", - сказал чиновник, который руководил социальной службой 13 лет, в том числе и в то время, когда думу возглавлял нынешний мэр.

Арбиданс еще решит, обжаловать ли ему решение думы.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

