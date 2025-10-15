Из-за саботажа США этим летом резко сократился объём помощи Украине

Институт представил новейшее исследование о поддержке Украины союзниками, в котором указано, что в июле и августе этого года общий объем военной помощи Украине со стороны союзников сократился на 43% по сравнению с первым полугодием этого года.

Хотя в июле генеральный секретарь НАТО Марк Рютте договорился с президентом США о том, что союзники по НАТО могут покупать оружие из запасов США для нужд Украины, то есть была открыта новая, значимая дополнительная инициатива по поддержке Украины, в целом ситуация ухудшилась, поскольку больше нет поддержки со стороны США. Очень ощутимый спад начался летом, когда иссякла последняя часть ранее обещанной военной помощи США, после чего произошел перелом.

Для сравнения: с 2022 по 2024 год военная помощь США Украине составляла примерно половину общей помощи союзников.

Данные Кильского института показывают, что к августу в этой инициативе участвовали восемь стран НАТО – Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Норвегия, а также Латвия.

И в целом на поддержку Украины было потрачено 1,9 миллиарда евро. Последние данные института относятся к августу, и информация за последние месяцы еще не доступна, но уже к концу лета эта новая инициатива составляла очень значительную часть общей помощи союзников.

С приходом к власти президента США Дональда Трампа Вашингтон также прекратил поддержку неправительственных организаций, которые оказывали гуманитарную помощь, в том числе в Украине. Однако в этой области ситуация не так плоха, как в военной.

Несмотря на сокращение военной помощи, Украина наращивает собственные военные производственные мощности. Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна в настоящее время самостоятельно производит 40% того, что необходимо армии. К концу года этот объем планируется увеличить вдвое, что очень много по сравнению с 2022 годом.