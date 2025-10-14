Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Во вторник отменено 24 автобусных рейса по Латвии

14 октября, 2025

Пассажирские перевозчики AS «Liepājas autobusu parks» и AS «Nordeka» во вторник отменили в общей сложности 24 автобусных рейса из-за нехватки водителей, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на на сайт Дирекции автомобильного транспорта (ДАТ).

Из них "Liepājas autobusu parks" отменила 20 рейсов, а "Nordeka" - четыре.

Буквально вчера наш портал сообщал об "ужасающей" ситуации: водитель "Ригас сатиксме" был застукан бдительной пассажиркой за слушанием ...радио на русском языке. Дама пожаловалась его начальству. Обещали разобраться, принять меры...

-Пассажирка Илзе возмущена: водитель общественного транспорта средь бела дня нагло слушает радио на русском.

«Когда же наступит тот день, когда водители общественного транспорта не смогут слушать радио на русском языке?» - взывает она к Лиане Ланге и Эдварду Ратниексу. 

...Наступит, Илзе, очевидно, совсем скоро. Когда водители окончательно поразбегаются и вы, возможно, сами  сядете за руль автобуса. И будете слушать радио, какое захотите...

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

