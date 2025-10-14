Из них "Liepājas autobusu parks" отменила 20 рейсов, а "Nordeka" - четыре.

Комментарий press.lv

Буквально вчера наш портал сообщал об "ужасающей" ситуации: водитель "Ригас сатиксме" был застукан бдительной пассажиркой за слушанием ...радио на русском языке. Дама пожаловалась его начальству. Обещали разобраться, принять меры...

-Пассажирка Илзе возмущена: водитель общественного транспорта средь бела дня нагло слушает радио на русском.

«Когда же наступит тот день, когда водители общественного транспорта не смогут слушать радио на русском языке?» - взывает она к Лиане Ланге и Эдварду Ратниексу.

...Наступит, Илзе, очевидно, совсем скоро. Когда водители окончательно поразбегаются и вы, возможно, сами сядете за руль автобуса. И будете слушать радио, какое захотите...