А не лишить ли Меркель Ордена Трёх звёзд? Вейдемане обсуждает идею

Она напоминает, что прецедент уже был. В 2022 году Ордена Трёх звёзд был лишен миллиардер Пётр Авен. Тогдашний канцлер ордена Сармите Элерте пояснила эту ситуацию так: «Война России против Украины является нарушением международного права, преступлением против украинского народа. Пётр Авен не дистанцировался от войны, развязанной режимом Путина. Это означает поддержку агрессии России и несовместимо с высшей государственной наградой Латвии».

«Мнения об отмежевании Авена от Путина противоречивы, но ясно, что Меркель не отмежевалась от войны, развязанной Путиным. Однако пока орденский капитул хранит молчание», - пишет Вейдемане.

Впрочем, политолог Филипп Раевский высказал изданию свое мнение: «Она является канцлером Германии. И её текст был таким... дипломатичным. Мы, конечно, восприняли это довольно болезненно. Но в целом это не девальвирует орден».

«Посмотрим, как поступит Капитул ордена и какими будут его аргументы. Если они будут доступны публично», - заключает Вейдемане.