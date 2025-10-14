Пока в Латвии спорят, выходить из Стамбульской конвенции или нет, Еврокомиссия нанесла всем, кто ещё смеет в Евросоюзе исповедовать традиционные семейные ценности, решающий удар. Она выкатила проект «Стратегии равенства LGBTIQ+ на 2026-2030 годы», чьи постулаты надо будет в обязательном порядке внедрить в свои национальные законы всем странам-участницам. Сроку им дано всего-ничего — до 2027 года. Познакомиться с самим документом можно здесь.

Еврокомиссия настроена очень решительно. Тем государствам ЕС, кто сделает вид, что «Стратегия равенства LGBTIQ+» носит лишь декларативный характер, и попробует уклониться от перестройки под неё своего законодательства, Еврокомиссия грозит всяческими карами и приводит пример Венгрии. Эта страна сейчас подвергается показательной порке, поскольку в 2021 году приняла закон, который запрещает несовершеннолетним доступ к контенту, где пропагандируются ЛГБТИК+-ценности и смена пола. Еврокомиссия подала на неё в суд ЕС (решение будет на днях) и зла на Венгрию так, что она, единственная из всех 27 стран, попала в «Стратегию равенства» как пример из разряда «они позорят наш ЕС».

Итак, что Латвия (вместе с остальными странами-участницами) должна будет ввести в своё законодательство? Тем, кто не любит много читать, выделим основные положения документа:

- Люди из сообщества ЛГБТИК+ должны особо поддерживаться на всех уровнях и специально продвигаться во всех областях: на работе, в спорте и в здравоохранении (потому что у них чаще случаются определённые заболевания, это их «уязвимость»).

- Дети из сообщества ЛГБТИК+ (то есть дети из «радужных» семей и дети, склонные к однополым отношениям, уточняется в документе) должны особо поддерживаться в школе.

- Сами школы должны заняться «содействием инклюзии с раннего возраста», потому что это «имеет решающее значение для благополучия и развития представителей ЛГБТИК+».

- Требования к юридической смене пола следует максимально облегчить. Медицинские процедуры не обязательны: смена пола должна быть основана на самоопределении и НЕ ИМЕТЬ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Ну, а теперь — для тех, кто хочет подробностей.

Начнём с конца — со смены пола, ибо это совсем скандальное и совсем что-то новое от Еврокомиссии. Фактически это провокация с целью сделать максимальное число европейцев психически нездоровыми людьми. Вот что пишется на этот счёт в документе. С укоризной отметив разнобой на тему смены пола в законодательствах разных стран ЕС («в то время как ряд государств-членов приняли модели самоопределения, другие применяют медицинские процедуры...»), «Стратегия равенства» заявляет, что для смены пола вовсе не надо менять его физиологически, ибо такие операции «по мнению Европейского суда по правам человека, могут нарушать права человека». Поэтому Еврокомиссия позаботится о разработке «процедур юридического признания пола, основанных на самоопределении и не имеющих возрастных ограничений».

Что это значит? А вот что — допустим, заявила маленькая девочка, что хочет быть мальчиком, — всё, можно ей менять документы, указывая другой пол. Для этого не надо калечить ребёнка физиологически, говорит добрая Еврокомиссия. И предлагает калечить его психологически.

Плоды такой политики мы уже имели удовольствие наблюдать по многочисленным роликам из США, где взрослые мохнатогрудые мужики, с трудом впихнув телеса в балетную пачку или в форму школьницы, кошмарят всех вокруг, требуя относиться к себе, как к юным трепетным девицам. Или по новостям из особо продвинутых стран Европы, где особо опасные рецидивисты, вдруг ощутив себя женщинами, стали массово проситься в женские тюрьмы, чтобы вольно насиловать там сокамерниц.

Теперь, по требованию Еврокомиссии, это безумие должно прийти в Латвию. Представьте, сколько психически нестабильных людей клюнут на эту удочку с лёгкой сменой пола туда-сюда. Особенно — среди молодёжи. Особенно — если будет развёрнута пропаганда ЛГБТИК+.

А она будет развёрнута! Чтобы убедиться в этом, давайте вернёмся в начало документа, который в ближайшие два года велено воплощать в жизнь. Но сначала напомним: LGBTIQ+ — это сообщество не только лесбиянок и гомосексуалистов, но и бисексуалов, трансов, интерсексуалов, квиров и прочих сексуальных отклонений, которых уже такое обилие, что проще их скопом обозначить «плюсом»», чем перечислять весь список.

Так вот, весь пыл преамбулы «Стратегии равенства» нацелен на то, чтобы убедить нас, что граждане ЕС с каждым годом относятся к ЛГБТИК-людям со всё большей радостью и пониманием. Согласно статистике (Евробарометр 2023 года по дискриминации), уже 75% европейцев чувствуют себя «очень комфортно» рядом с коллегой-лесбиянкой, геем или бисексуалом, а 59% — рядом с «ребёнком, состоящим в однополых отношениях».

Что, вы тоже вздрогнули от «ребёнка в однополых отношениях»? Не вздрагивайте, привыкайте — дальше будет круче.

Рассказав о том, что города, где «гостеприимны и инклюзивны для представителей сообщества ЛГБТИК+», живут куда лучше, потому что там «сильные инновационные экосистемы», «большая концентрацию навыков и талантов», преамбула переходит к сокрушённым охам и вздохам, что в регионах и сельской местности пока всё не так. Селяне и провинциалы не любят открыто заявлять о своей сексуальной ориентации (в том, что среди них полным-полно приверженцев ЛГБТИК+, преамбула не сомневается). И это проблема.

Да и не во всех городах, увы, всё гладко (не забываем про Венгрию). Там тоже бывает, что кто-то кое-где у нас порой недолюбливает людей ЛГБТИК+. Это надо искоренять. Как? Рецепт Еврокомиссии прост: надо срочно взяться за массовую сексуализацию детей, знакомя их с ЛГБТИК-ценностями с младых ногтей. В документе это называется: «содействие инклюзии с раннего возраста». С какого «раннего» — не уточняется. Может, со школы, может, с садика, а, может, и с яслей. Вон, в Германии ведь имеются садики для малышей ЛГБТИК+, и она готова делиться опытом.

А что родители? А родители должно такое всецело одобрять, строго указывает «Стратегия равенства», ибо дети, ознакомленные с гомосексуальными ценностями, учатся гораздо лучше, чем не ознакомленные. Вот цитата: «Содействие инклюзии с раннего возраста имеет решающее значение для благополучия и развития представителей ЛГБТИК+. Инклюзивная и поддерживающая среда помогает молодым людям обрести уверенность в себе, устойчивость и позитивное чувство идентичности, одновременно способствуя сопереживанию и уважению между всеми. Когда дети растут в среде, благоприятствующей разнообразию, они с большей вероятностью будут преуспевать в учебе, социальном и эмоциональном плане, а также передадут эти инклюзивные ценности во взрослую жизнь будущим поколениям».

Тут, конечно, впору бы задать ехидный вопрос — а откуда возьмутся «будущие поколения», если все дети у нас будут вовлечены в сообщество ЛГБТИК+. Но «Стратегия равенства» и логика — вещи несовместные, поэтому ответа не будет. А вот что будет, так это «обмен передовым опытом в области безопасного и инклюзивного образования для всех между государствами-членами ЕС». Например, в Нидерландах по телевизору в программах для детей голые трансы с отрезанными грудями и пришитыми пенисами перед малышами выступают, а у нас, в Латвии, такого пока нет. Значит, будем учиться у голландцев — Еврокомиссия нам такой обмен опытом гарантирует.

Там ещё много чего интересного, в этом документе «Стратегия равенства LGBTIQ+ на 2026–2030 годы». Почитайте, не поленитесь — это то, что скоро появится в нашем законодательстве. Иного варианта Еврокомиссия нам не оставила.