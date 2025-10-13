Пенсия по выслуге лет откладывается на пять лет: правительство приняло решение

Должностных лиц, которые уже приобрели право на пенсию по выслуге к 1 января 2027 года, реформа не коснется. Для должностных лиц, которые к 1 января 2027 года накопят более 15 лет стажа, стаж выслуги и возраст выхода на пенсию не изменятся. При этом изменится формула расчета пенсии по выслуге, то есть последние два месяца не будут учитываться при расчете.

Для должностных лиц со стажем от 10 до 15 лет, накопленным до 1 января 2027 года, стаж и возраст выхода на пенсию будут постепенно увеличиваться на пять лет - по шесть месяцев в год. Последние два месяца службы также будут исключены из расчета пенсии. В то же время пока рассматривается, для каких должностей сохранится пенсионный возраст 50 лет.

Пенсия по выслуге будет рассчитываться исходя из вознаграждения за 120 месяцев. Минимальный и максимальный размеры пенсии будут уменьшены на 10 %, а в случае выхода на пенсию по состоянию здоровья - на 5 %.

Для новых сотрудников пенсия будет рассчитываться исходя из зарплаты за 120 месяцев, исключая последние два месяца. Также в стаж можно будет включить работу в частном секторе, но не более 20 % от общего стажа. Предусматривается, что пенсия по выслуге будет выплачиваться до достижения общего пенсионного возраста, после чего будет выплачиваться пенсия по старости.

Поправки еще должен принять Сейм.