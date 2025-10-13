Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Воровство как основополагающий принцип системы: как обворовывают нас всех — pietiek (1)

Редакция PRESS 13 октября, 2025 11:05

Выбор редакции 1 комментариев

Искать в Латвии сферу, которую не затронуло воровство, разбазаривание средств или присвоение ресурсов, - занятие иллюзорное, пишет Вилор Эйхманис. 

"Правда неудобна, но надо её признать: коррупция - это не случайное исключение, а основополагающий принцип действия системы. Это как вялотекущая, но фатальная болезнь, съедающая организм изнутри.

Принцип "воруют не все, но все обворованы" точно характеризует эту коллективную реальность. Нас обкрадывают через взаимосвязанную сеть, которая делает воровство почти невидимым, но исключительно губительным.

1. Госбюджет: выкачивание миллиардов через "лишний" НДС

Деньги налогоплательщиков исчезают через раздутые публичные закупки, мутные договоры и политические решения, служащие узким группам по интересам.

Удорожание публичных закупок: по данным исследований, цена публичных закупок в Латвии в среднем превышает другие страны региона на 10-30%, что свидетельствует о необоснованной наценке посредников или конфликтах интересов. В крупных инфраструктурных проектах (например, дорожном строительстве или внедрении ИТ-систем) эта "инфляция" достигает десятков миллионов евро.

Схемы с НДС: как выяснено за последние годы, эксперты в финансовой отрасли утверждают, что государство каждый год теряет сотни миллионов евро через организованные мошеннические схемы с НДС. Эти суммы, которые могли бы спасти бюджет здравоохранения, просто "испаряются" в нелегальном обороте.

Последствия: в результате не хватает денег на модернизацию больниц, зарплаты педагогов и безопасность детей, в то время как в подозрительных схемах деньги исчезают сразу же.

2. Самоуправления - ухабистые дороги как свидетельство

На уровне самоуправлений последствия коррупции непосредственно видны в нашей повседневной жизни. Здесь воровство часто происходит под покрывалом "неясностей хозяйственной деятельности".

Конкретные примеры: обнаруженные коррупционные скандалы в Рижской думе (или другом крупном самоуправлении), связанные с арендой недвижимости или договорами на коммунальные услуги, регулярно показывают, что наносится убыток в размере десятков тысяч или даже миллионов евро. Дороги в ямах, устаревший школьный инвентарь и очереди в поликлинике - это не только плохое руководство, а часто и прямое свидетельство того, что деньги пропали в чужих карманах.

Искажение цели: средства, предназначенные, например, на содержание детских площадок или улиц, распределяются между "своими" предприятиями по несоразмерным ценам, заставляя нас платить вдвойне за низкокачественную услугу.

3. Фонды ЕС: украденное будущее

Поддержка ЕС, которая является движущей силой для развития Латвии, часто становится источником быстрого обогащения для небольшого круга "избранных".

Данные о присвоении: ревизии открыли, что целые [конкретные проценты, например, 5–10%] из средств фондов ЕС признаются несоответствующими или используются с серьёзными нарушениями. Речь не только о формальных ошибках, но и о проектах, созданных лишь на бумаге для выкачивания финансирования.

Неполученные возможности: воруют не только деньги, но и лишают возможности повысить уровень жизни будущих поколений. Каждый евро, украденный у проекта инфраструктуры ЕС, означает более слабую экономику, более медленное развитие и дальнейшую отсталость от стран Западной Европы.

4. Общество: молчаливое соучастие как питательная среда

Непосредственное воровство совершает относительно небольшая группа влиятельных лиц, но систему косвенно содержит всё общество.

Три фазы апатии:

1. Привычка: часть молчит, потому что привыкла к такому порядку и не верит, что перемены возможны.

2. Страх: другие боятся говорить, потому что боятся последствий - потерять работу, контракты или испортить отношения с "влиятельными".

3. Примирение: немалая часть общества апатична и подходит к ситуации фаталистически: "Так всегда было и так всегда будет".

Парадокс: это коллективное молчание - самая опасная питательная среда для коррупции. Парадоксально, но в Латвии самой большой угрозой для системы делают не вора, а того, кто дерзнёт об этом говорить и указать на проблему. Таким образом общество берёт на себя часть вины - становится обворованным, который молчит и продолжает содержать систему.

Вывод: от признания к действию

Пока мы продолжим считать коррупцию "отдельной слабостью" и не признаем, что это механизм, лежащий в основе системы, ничто не изменится. Мы не можем ждать, что воры сами поменяют систему, которая их питает.

"Обворовывание всех" будет не только метафорой, но и нашей будничной реальностью, пока общество допускает, оправдывает или молча одобряет это. Единственный путь - разоблачение системы, активное давление общественности и реальная ответственность без наказания. В противном случае мы не только живём в украденном настоящем - мы активно поддерживаем обворовывание будущих поколений".

"Молчание - не золото. Это цена миллиардов. Продолжим ли мы её платить?" - завершает автор статью риторическим вопросом.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Важно 20:30

Важно 1 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 1 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

