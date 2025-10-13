Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Два флага на одной мачте: хозяин дома получил третий штраф и угрозы от инспектора полиции

13 октября, 2025 10:13

LETA

Мы уже публиковали новость о том, что жителя Царникавы по имени Раймонд дважды штрафовали за вывешивание двух флагов на одном флагштоке, и о том, как отреагировали на это жители Латвии. Но, как выяснила редакция программы ЛТВ 4. studija, история на этом вовсе не закончилась.

Раймонд обращался по этому поводу в Рижский районный суд, предупреждение от самоуправления сейчас отменено. При этом сотрудник полиции, ответственный за наказания, отправлял частные сообщения как близким Раймонда, так и журналистке ЛТВ. 

Итак, жителя Царникавы наказала Адажская муниципальная полиция и краевая административная комиссия за то, что он вывесил на одной мачте латвийский флаг вместе с украинским. При этом МИД Латвии и автор закона о государственном флаге подтвердили, что законом это не запрещено.

После обращения Раймонда в суд первый наложенный штраф в размере 200 евро был отменён, но не потому, что был неправильно интерпретирован закон, а потому, что со стороны муниципальной полиции неправильно соблюдались процессуальные действия.

Инспектор муниципальной полиции, заметив, что Раймонд снова вывесил два флага на один флагшток, решил оштрафовать его в третий раз.

"В тот день, когда он прибыл и снова начал фотографировать этот флаг, моя жена выскочила на улицу, и он ей сказал - получите штраф 700 евро", - вспоминает Раймонд.

Но и это ещё не всё. 

"Он на странице полиции в "Фейсбуке" некрасиво высказывался по поводу других мероприятий. Назвал меня там вором, заявлял, что полиция больше на мои вызовы не будет выезжать, что мне привет передают с улицы Твайка. Ещё написал - удивительно, что мне до сих пор никто ноги не переломал", - жалуется оштрафованный хозяин дома.

Комментарии были общедоступными. Впоследствии оказалось, что Госполиции, получившей от Раймонда заявление об открытой угрозе и оскорблении чести и достоинства в интернете, расследовать такое дело не по силам.

"Они констатировали, как он говорит, что его аккаунт на "Фейсбуке" был взломан, что он этого не писал", - рассказал Раймонд.

В свою очередь, представитель полиции Илзе Юревица советует ему обжаловать это решение Госполиции или обратиться с заявлением в Бюро внутреннего контроля. 

Так как надлежащей реакции на публично высказанные угрозы не последовало, сотрудник муниципальной полиции начал писать личные сообщения членам семьи Раймонда.

 – Чего ты хочешь от меня?

Инспектор полиции Янис Довманис: "Чтобы ты съел своё говно. Потому что как ты был пустышкой, так и будешь. Об уважении к украинскому и латвийскому флагам ты не имеешь понятия. Поэтому вместе со своей героиней с ТВ оба заплатите штраф и научитесь пользоваться флагом. Такое дерьмо, как ты, на фронте и минуту не продержалось бы".

Инспектор муниципальной полиции с помощью "Фейсбука" решил связаться и с автором сюжета на ЛТВ Инесе Супе. Далее приводятся фрагменты из сообщений Довманиса.

"Повторюсь ещё раз. Статья 6 Закона о флаге точно и без сомнений определяет, как надо размещать флаги. Представьте, если около президентского замка кто-нибудь вздумает понавешать на один флагшток 5 флагов. Люди смеяться будут. Если трудно прочитать написанное, дальнейшая дискуссия - лишняя.

Ещё более абсурдны предположения, что административная комиссия ошиблась. Ничего хорошего об этой комиссии сказать не могу, но там хотя бы читать умеют".

"Да, я в сюжете слышал и то, что "МИД ответил, что ничего не нарушено". Электронное письмо от секретаря. Журналистика на высшем уровне".

"Мне трудно представить, насколько сильные очки требуются автору закона о флаге, если она сама такой статьи не помнит".

Съёмочной группе ЛТВ не удалось застать в Адажском участке ни одного муниципального полицейского. Дозвониться до Довманиса тоже не удалось.

Адажская краевая дума в свою очередь сообщила, что предупреждение от административной комиссии отменено, однако обоснование, почему комиссия передумала, будет доступно лишь 14 октября.

Журналист ЛТВ подала заявление по поводу вербальных нападок в соцсети. Тем временем Довманис заболел и открыл лист нетрудоспособности.

