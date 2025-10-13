Практически во всех случаях было необходимо распилить сломанные деревья, которые падали на проезжую часть дорог, блокируя движение. Во многих случаях деревья представляли опасность, поскольку надломились и грозили упасть на жилой дом или на дорогу. Было также два случая падения деревьев на жилые дома и несколько случаев, когда деревья, падая, задели электрические провода.

Большинство вызовов зарегистрировано в Риге, Юрмале, Ропажском, Марупском и Огрском краях.

Приём звонков в связи с разрушениями, вызванными ветром, продолжается, активно ведутся работы по ликвидации последствий.

Согласно данным синоптиков, порывы ветра 12 октября достигают скорости от 15 до 19 м/с, а на побережье - 20-22 м/с.