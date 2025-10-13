Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Журналист Сандрис Точс: «Русские сериалы мне кажутся лучше голливудских фильмов» (1)

Редакция PRESS 13 октября, 2025 09:25

Выбор редакции 1 комментариев

Журналист и помощник депутата Сейма Сандрис Точс опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" пост о русских сериалах, которые он предпочитает американскому кино.

"Чтобы отключиться, мы смотрим русские сериалы. Мне кажется, что русские сериалы лучше голливудских фильмов - и по содержанию, и по качеству, и в отношении юмора и актёрской игры.

Сейчас смотрим "Ивановых", был "Физрук", "Домашний арест", "Полицейский с Рублёвки", "Кухня" и многие другие, реально улучшающие настроение и дающие возможность посмеяться. А может быть, я просто ментально близок к этой культуре, в которой мне всё близко и понятно. В конце концов, я родился в Советском Союзе и до 21 года жил в одной стране с русскими, смотрел одни [и те же] фильмы, рассказывал одни [и те же] анекдоты и жил в одной среде. Конечно, русская культура со всеми её плюсами и минусами мне намного ближе западной. 

Когда я побывал в Узбекистане, который всё же очень далеко, меня осенило, что узбеки, по крайней мере, моего поколения, ментально намного ближе мне, чем шведы и другие скандинавы. Конечно, у младшего поколения по-другому.  Я лично часто не понимаю, где смеяться в американских комедиях. Конечно, есть хорошие американские фильмы и плохие русские. Я говорю обобщённо. И младшее поколение, наверное, не поймёт, где смеяться в русском сериале. Я говорю о себе.

Мне совершенно ясно, и я этого не отрицаю, что я принадлежу к культурному пространству, которое осмеивается и отрицается, но оно - моё. Да, у меня несравнимо больше общего с русскими, украинцами, белорусами, литовцами и эстонцами, чем со скандинавами, немцами или британцами. Я должен как-то стыдиться этого? Я не собираюсь это делать! Я не собираюсь себя отрицать! Если мне пытаются втолковать, что русское - это что-то негативное, а западное - позитивное, то, простите, это не так. Это яд и негатив, который идёт через "Нетфликс" и все подобные сети. И я здесь уже не говорю о трансгендере в каждом фильме, а об общей атмосфере - с убийствами, фильмами ужасов и депрессивной средой, которая льётся из этих сетей.

Скажу честно, меня пробирает дрожь, когда я вижу логотип "Нетфликса" над зданием LMT. От этого я хочу уберечь Латвию. Это уже не те Европа и Америка, которым мы хотели уподобиться в 90-е и о которых мечтали в 80-е! Это какой-то ад, анти-Европа и антимир, в котором я не хочу быть. Как хорошо, что у меня ещё есть русские сериалы. Русская жена - счастье в семье!"

В комментариях пишут: "Да и младшее поколение тоже, как мои дочери, им 19 и 30, смотрит старые добрые фильмы, если только есть такая возможность. И спрашивает: "Почему раньше были такие красивые фильмы?" Раньше - имеется в виду 15-30 лет назад. Сейчас фильм, который можно смотреть, - редкость".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Важно 20:30

Важно 1 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 1 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

