Директор бывшей русской школы: «Школьников мы не обвиняем, нам нужно понять, как им помочь»

Директор школы Рамина Скуя заняла эту должность в ноябре прошлого года, а ранее она работала в школе, где не было программ национальных меньшинств.

При новом директоре 75-я школа прошла аккредитацию и проверку по госязыку, был создан план действий, в школе появились многие педагоги, для которых латышский язык — родной.

– Носители государственного языка помогают, чтобы в школе можно было учиться на нем. Школьников мы абсолютно не обвиняем, они в той ситуации, в которой они есть. Нам нужно понять, как им помочь, – заявила г-жа директор.

В школе всего 296 учащихся, у 67 из них уровень знаний латышского - до 40%. Оценки более 80% получил всего 31 школьник. У остальных примерно 200 - средний уровень. Директор настроена оптимистично: «Эти школьники могут достичь результатов».

Чтобы поднять уровень латышскости, г-жа Скуя предлагает факультативные занятия, кружки по интересам (тоже, естественно, на государственном). Но посещаемость пока слабовата...

Наибольшим вызовом для учителей, которые пришли работать в 75-ю школу, госпожа Скуя назвала то, что они не знают русского языка. Её это тоже касается. Но есть и положительный момент.

– Первично ведь надо преподавать учебное содержание, – рассуждала на выездном заседании комиссии Сейма директор. – Все на латышском языке. Что понимает школьник, если у него навыки разговорного языка очень низкие? И тогда, мы, конечно, говорим обо всех этих поддерживающих материалах.

«Перевод не помогает», – уверена педагог. Поэтому надо использовать «простой язык».

«Наша цель их научить кое-чему», – высказалась госпожа Скуя. Учителя отзываются так: «Есть прогресс». Восприятие учителями отношения школьников разделилось примерно поровну: 11 видят позитив, 10 — негатив.

По поводу контроля за использованием языка на переменах директор высказалась, что это свободное время учеников:

– Мы больше стараемся своим примером. Если мы, учителя, идем по коридору и общаемся на русском языке, то мы не можем требовать от школьников...

Ее собственное предложение — разрешить детям носить с собой в школу словарик и пополнить содержание библиотеки книгами на латышском языке.

В то же время имеются проблемы. «Есть хорошие учителя, которые не знают язык. Отличный математик, но не может объяснить по-латышски», – констатировал председатель парламентской комиссии Гунар Кутрис.

Депутат от «Нового Единства» Андрей Юдин вспомнил, что когда-то сам преподавал в школе — еще в билингвальном режиме: «Как со стеной говоришь. Им и на родном языке трудно. Мы здесь про инспекции не говорим, когда инспекторы приходят, можно показать что-то...».

Но отчего же дети, которые все эти годы учились согласно планам реформ, латышским владеют столь плохо? Директор сказала, что таких данных не собирала и за дошкольное обучение отвечать не может…