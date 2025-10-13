Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Директор бывшей русской школы: «Школьников мы не обвиняем, нам нужно понять, как им помочь»

Редакция PRESS 13 октября, 2025 09:45

Выбор редакции 0 комментариев

слава Латвии язык

Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества недавно посетила Рижскую 75-ю основную школу, изначально бывшую русско-латышской, затем русской и недавно перешедшую на обучение на госязыке, сообщает портал bb.lv.

Директор школы Рамина Скуя заняла эту должность в ноябре прошлого года, а ранее она работала в школе, где не было программ национальных меньшинств.

При новом директоре 75-я школа прошла аккредитацию и проверку по госязыку, был создан план действий, в школе появились многие педагоги, для которых латышский язык — родной.

– Носители государственного языка помогают, чтобы в школе можно было учиться на нем. Школьников мы абсолютно не обвиняем, они в той ситуации, в которой они есть. Нам нужно понять, как им помочь, – заявила г-жа директор.

В школе всего 296 учащихся, у 67 из них уровень знаний латышского - до 40%. Оценки более 80% получил всего 31 школьник. У остальных примерно 200 - средний уровень. Директор настроена оптимистично: «Эти школьники могут достичь результатов».

Чтобы поднять уровень латышскости, г-жа Скуя предлагает факультативные занятия, кружки по интересам (тоже, естественно, на государственном). Но посещаемость пока слабовата...

Наибольшим вызовом для учителей, которые пришли работать в 75-ю школу, госпожа Скуя назвала то, что они не знают русского языка. Её это тоже касается. Но есть и положительный момент.

– Первично ведь надо преподавать учебное содержание, – рассуждала на выездном заседании комиссии Сейма директор. – Все на латышском языке. Что понимает школьник, если у него навыки разговорного языка очень низкие? И тогда, мы, конечно, говорим обо всех этих поддерживающих материалах.

«Перевод не помогает», – уверена педагог. Поэтому надо использовать «простой язык».

«Наша цель их научить кое-чему», – высказалась госпожа Скуя. Учителя отзываются так: «Есть прогресс». Восприятие учителями отношения школьников разделилось примерно поровну: 11 видят позитив, 10 — негатив.

По поводу контроля за использованием языка на переменах директор высказалась, что это свободное время учеников:

– Мы больше стараемся своим примером. Если мы, учителя, идем по коридору и общаемся на русском языке, то мы не можем требовать от школьников...

Ее собственное предложение — разрешить детям носить с собой в школу словарик и пополнить содержание библиотеки книгами на латышском языке. 

В то же время имеются проблемы. «Есть хорошие учителя, которые не знают язык. Отличный математик, но не может объяснить по-латышски», – констатировал председатель парламентской комиссии Гунар Кутрис.

Депутат от «Нового Единства» Андрей Юдин вспомнил, что когда-то сам преподавал в школе — еще в билингвальном режиме: «Как со стеной говоришь. Им и на родном языке трудно. Мы здесь про инспекции не говорим, когда инспекторы приходят, можно показать что-то...».

Но отчего же дети, которые все эти годы учились согласно планам реформ, латышским владеют столь плохо? Директор сказала, что таких данных не собирала и за дошкольное обучение отвечать не может…

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 1 час назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 2 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 2 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать