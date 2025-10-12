Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Опрос: большинство американцев — за новые санкции против РФ

12 октября, 2025 14:52

Мир

Большинство американцев не верят в искренность намерений Путина и поддерживают как ужесточение санкций, так и поставки оружия Украине, показал опрос.

Подавляющее число американцев (77%) поддерживают ужесточение санкций США против России с целью добиться окончания войны в Украине. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Гарвардским центром американских политических исследований (Harvard Center for American Political Studies, CAPS) и исследовательской компанией The Harris Poll / HarrisX. Онлайн-опрос проводился в США 1 и 2 октября 2025 года среди 2413 зарегистрированных избирателей.

В поддержку усиления санкций и поставок Украине оружия выступило большинство как среди демократов (73%), так и республиканцев (67%). Кроме того, большинство опрошенных (69%) поддержали потенциальные гарантии безопасности Украине от США, если это поможет добиться окончания войны.

66% опрошенных заявили, что поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по окончанию войны, при этом только 40% сочли, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске принесла пользу в этом контексте. Чуть больше половины респондентов (52%) заявили, что удовлетворены тем, как Трамп работает над завершением войны в Украине.

Большинство американцев не верят в искренность Путина
Две трети опрошенных избирателей (67%) считают, что Путин "играет в игры с Западом" и на самом деле не хочет закончить войну. В июле так ответили 73% респондентов. На аналогичный вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском те же 67% сказали, что верят в искренность его намерений закончить войну.

58% ответили, что Трамп ведет себя недостаточно жестко с Путиным. По оценкам 29% избирателей, с Зеленским американский президент слишком жесток, 33% считают, что недостаточно жесток, а 38% сочли отношение Трампа к Зеленскому жестким в меру.

Отдельно у избирателей спросили, отношения с кем они считают более важными: с Россией или Украиной. Вопрос, однако, был сформулирован с уточнениями: было предложено выбрать между отношениями с Украиной, "которая предложила США половину прибыли от поставок минералов на триллионы долларов и сдерживает российскую агрессию в Европе благодаря своей военной изобретательности" и "отношениями с Россией, которая является ядерной державой и возможным противовесом Китаю".

За отношения с Украиной выступили 69%, с Россией - 31%.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

19:51

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

19:41

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

19:04

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

18:52

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

18:49

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

18:34

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

