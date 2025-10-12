Опрос: большинство американцев — за новые санкции против РФ

Подавляющее число американцев (77%) поддерживают ужесточение санкций США против России с целью добиться окончания войны в Украине. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Гарвардским центром американских политических исследований (Harvard Center for American Political Studies, CAPS) и исследовательской компанией The Harris Poll / HarrisX. Онлайн-опрос проводился в США 1 и 2 октября 2025 года среди 2413 зарегистрированных избирателей.

В поддержку усиления санкций и поставок Украине оружия выступило большинство как среди демократов (73%), так и республиканцев (67%). Кроме того, большинство опрошенных (69%) поддержали потенциальные гарантии безопасности Украине от США, если это поможет добиться окончания войны.

66% опрошенных заявили, что поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по окончанию войны, при этом только 40% сочли, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске принесла пользу в этом контексте. Чуть больше половины респондентов (52%) заявили, что удовлетворены тем, как Трамп работает над завершением войны в Украине.

Большинство американцев не верят в искренность Путина

Две трети опрошенных избирателей (67%) считают, что Путин "играет в игры с Западом" и на самом деле не хочет закончить войну. В июле так ответили 73% респондентов. На аналогичный вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском те же 67% сказали, что верят в искренность его намерений закончить войну.

58% ответили, что Трамп ведет себя недостаточно жестко с Путиным. По оценкам 29% избирателей, с Зеленским американский президент слишком жесток, 33% считают, что недостаточно жесток, а 38% сочли отношение Трампа к Зеленскому жестким в меру.

Отдельно у избирателей спросили, отношения с кем они считают более важными: с Россией или Украиной. Вопрос, однако, был сформулирован с уточнениями: было предложено выбрать между отношениями с Украиной, "которая предложила США половину прибыли от поставок минералов на триллионы долларов и сдерживает российскую агрессию в Европе благодаря своей военной изобретательности" и "отношениями с Россией, которая является ядерной державой и возможным противовесом Китаю".

За отношения с Украиной выступили 69%, с Россией - 31%.