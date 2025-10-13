«Будто не в НАТО, а в СНГ»: Эдвин Шноре сравнивает Латвию с Финляндией

"Радость смотреть на Финляндию, которая гордо рассказывает, что закрыла границу с Россией и вместо этого теперь увеличивает экономическое сотрудничество с США. Латвийское правительство делает наоборот - увеличивает экономическое сотрудничество с Россией. Как будто она (Латвия - Ред.) находится не в НАТО, а в СНГ", - говорится в твите.

Многие комментарии к этому посту выражают такие эмоции, что публиковать их здесь можно лишь в урезанном виде:

- Sorry, но не надо пить из колодца гущу, латвийская экономика была и есть основана на российском экспорте! История с Финляндией - неадекватное сравнение! Кто-кто, но вы должны бы это понимать! Если 40-60% бизнеса было с Россией, который приносил прибыль, питание семьям, теперь отказываться от него - надо быть долбо...бом.

- Полнейшие глупости. Идея основывать экономику на сотрудничестве с Россией - самоубийственна.

- Финны молодцы. Но, кажется, грузовые перевозки по железной дороге через Вайниккалу не прекратились. До сих пор указано как исключение на сайте финской погранслужбы.

- К тому же умудрились даже новую военно-стратегическую железнодорожную линию Rail Baltica отдать под фактическое управление Москвы.

- Жополизы Силиня и Ринкевич сотрудничают с другим "товарищем". Им США до лампочки.

- Ну, если в нашем новом правительстве какой-то вес будет иметь Авен (на что, увы, косвенно указывает и г-н Хелманис), а также Лембергс, Шкеле и Шлесерс, будет хуже, чем сейчас.

- Финляндия сражалась в 39-40 годах и сражается и сейчас. У Финляндии не было 50-летнего оккупантского ига. У нас даже люстрации не было и много где правит homo sovjetikus.

- Да, и по этой причине с первого дня войны у меня ощущение, что правительство моей страны не на моей стороне.

- Почему Латвией до сих пор руководят пророссийские, промосковские, прокремлёвские популисты, а виноват Шлесерс?

- 5-я колонна в Латвии сильнее, чем в Финляндии.

- Нууу, дааа, Финляндия ведь не в ЕС, там можно...

- Что с системой, где в России видят все наши перевозки по железной дороге? Это ведь измена, выдача гостайны, когда Нацобъединение заговорит об этом?

- Экспорт велик потому, что экспортёры - предприятия, чьи владельцы - граждане России и Белоруссии. Это проблема.

- М-да, ведь в Финляндии - националы, а в Латвии - "еноты" и их прислужники.

- Кабинет Силини ещё и дотирует подразделение российской армии - LDZ Cargo.

- Повёлся на политический театр? Трамп недавно ещё встречался с Путиным. А когда ср... ЕС уничтожил сельское хозяйство, это вас не интересует? Сколько вам, сброду, заплатили, чтобы ликвидировать латвийскую экономику, или будет военная свалка, а куда вы, министры, депутаты, чиновники побежите в час "Х"?

- Радость смотреть на заброшенные торговые центры и пустые города вблизи границы, на заросшие строительные объекты и разрушенные портовые терминалы. Такова реальность Финляндии после закрытия границы с Россией. Добро пожаловать в кружок 30 европейских стран!

- Латвия умеет делать ледоколы?

- Иди ты... ! Финляндия после утраты своего нейтрального статуса, вступив в НАТО, в плане экономики идёт на дно, потому что была непосредственно связана с российским бизнесом.

- В Латвии нет адекватных политиков, чтобы предложить альтернативу, и не надо брехать о патриотических взглядах, выбесивших всех! Вы, Нацобъединение, уже в глотке застряли со своими дебильными суждениями! Вы ничего не сделали на благо страны, только брешете! Вы жалкие брехуны! Закрой рот, Эдвин!