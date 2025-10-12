Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Куба отрицает участие в войне в Украине на стороне России

© Deutsche Welle 12 октября, 2025 15:07

Кубинские власти заявили, что не имеют отношения к отправке граждан на фронт для войны против Украины. Власти США утверждают, что кубинцы воюют на стороне России, а Гавана не защищает своих граждан.

Куба отвергла обвинения США в причастности к войне в Украине и отправке своих граждан для участия в боевых действиях. "Куба отвергает ложные обвинения, распространяемые администрацией США, о предполагаемом участии Кубы в военном конфликте в Украине", - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны, обнародованном в субботу, 11 октября.

В сообщении отмечается, что с сентября 2023 года 26 кубинцев были приговорены к тюремным срокам от 5 до 14 лет за наемничество, после того как появились сообщения о том, что граждан Кубы отправляют на фронт.

США обвиняют Кубу в бездействии

"Мы знаем о сообщениях, что кубинские граждане воюют на стороне российских войск в войне России против Украины", - заявил представитель Госдепартамента США. По его словам, "кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования их в качестве пешек в российско-украинской войне".

Ранее украинская инициатива "Хочу жить", призывающая иностранных солдат сдавать оружие, утверждала, что располагает данными о более чем одной тысяче кубинских наемников, завербованных Россией с начала 2023 года. "Нам достоверно известны имена и личные данные 1 028 кубинцев, подписавших контракты с российскими вооруженными силами в 2023-2024 годах", - заявили авторы этого государственного проекта.

Реакция Гаваны на обвинения со стороны США

В заявлении МИД Кубы отмечается, что власти "не располагают точными данными о кубинцах, которые по собственной инициативе или в составе вооруженных сил обеих сторон участвуют в войне между Россией и Украиной".

"Несомненно одно: ни один из них не имеет поддержки, поощрения или согласия со стороны кубинского государства", - подчеркнуло министерство.

Родственники кубинцев, уехавших в Россию в 2023 году, ранее рассказывали журналистам, что их родных обманом завербовали через объявления в социальных сетях.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

