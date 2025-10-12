Куба отрицает участие в войне в Украине на стороне России

Куба отвергла обвинения США в причастности к войне в Украине и отправке своих граждан для участия в боевых действиях. "Куба отвергает ложные обвинения, распространяемые администрацией США, о предполагаемом участии Кубы в военном конфликте в Украине", - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны, обнародованном в субботу, 11 октября.

В сообщении отмечается, что с сентября 2023 года 26 кубинцев были приговорены к тюремным срокам от 5 до 14 лет за наемничество, после того как появились сообщения о том, что граждан Кубы отправляют на фронт.

США обвиняют Кубу в бездействии

"Мы знаем о сообщениях, что кубинские граждане воюют на стороне российских войск в войне России против Украины", - заявил представитель Госдепартамента США. По его словам, "кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования их в качестве пешек в российско-украинской войне".

Ранее украинская инициатива "Хочу жить", призывающая иностранных солдат сдавать оружие, утверждала, что располагает данными о более чем одной тысяче кубинских наемников, завербованных Россией с начала 2023 года. "Нам достоверно известны имена и личные данные 1 028 кубинцев, подписавших контракты с российскими вооруженными силами в 2023-2024 годах", - заявили авторы этого государственного проекта.

Реакция Гаваны на обвинения со стороны США

В заявлении МИД Кубы отмечается, что власти "не располагают точными данными о кубинцах, которые по собственной инициативе или в составе вооруженных сил обеих сторон участвуют в войне между Россией и Украиной".

"Несомненно одно: ни один из них не имеет поддержки, поощрения или согласия со стороны кубинского государства", - подчеркнуло министерство.

Родственники кубинцев, уехавших в Россию в 2023 году, ранее рассказывали журналистам, что их родных обманом завербовали через объявления в социальных сетях.