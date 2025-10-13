Экономист: правительство делает вид, что все рабочие места в госаппарате позарез нужны

Доклады Госконтроля все знают - главы департаментов, министерств, госучреждений, и им известно, какие люди на самом деле лишние, и всё, что им нужно, так это чуть более сжатый бюджет, сокращение общих расходов. Госконтроль даёт совет, что делать, и главы учреждений уже сами бы реорганизовывали организации, которыми руководят, считает Ошлейс.

По его мнению, правительство не понимает одну вещь: в кризис 2008 года, когда все потуже затягивали пояса, много людей осталось без работы, но сейчас ситуация иная. Если мы в каком-то месте людей увольняем, то в обороне в ряде секторов есть новые рабочие места.

"Мы хотим передвинуть рабочие места из непродуктивных секторов в продуктивные. Мы в любом случае увеличиваем госбюджет, не настолько, как теперь, но правительство предпочитает делать вид, что все эти рабочие места позарез нужны, а это не так. Я как руководитель предприятия знаю, что на каждом предприятии, и на моём тоже, есть лишние рабочие места, это нужно непрерывно пересматривать и реорганизовывать. Такова природа вещей, так это происходит", - сказал экономист.