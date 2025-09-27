«Одна извилина, и та в заднице!» В сети критикуют штраф за два флага на одной мачте

По мнению административной комиссии края, был нарушен Закон о государственном флаге - на одной мачте висели два флага, латвийский и украинский. При этом не было учтено заключение МИД о том, что нарушения закона здесь нет. Да и автор соответствующего закона согласна, что нет такого запрета - вешать несколько флагов на одной мачте.

Этот сюжет широко комментируют в сети. В частности, вот что пишет ИТ-специалист Илмарс Пойканс, в своё время более известный как "хакер Нео":

"Это просто вечер на озере, какие идиоты расплодились за 35 лет независимости Латвии. Одна извилина, и та в заднице. В госаппарате, в самоуправлениях и в их учреждениях не можно, а нужно провести децимацию, чтобы выкинуть хотя бы некоторых полудурков".

В комментариях предполагают, что пострадавший от штрафа как-то пришёлся не ко двору местной власти, есть и другие мнения:

- Вы знаете, кто этот пострадавший? Поделюсь инфой, пострадавший - сотрудник службы окружающей среды, который вообразил в своей голове, что будет суперправедным и несгибаемым. По-разному фиксировал "нарушения" муниципальных полицейских во время работы. Теперь Царникавская муниципальная полиция наложила штраф за неправильное использование флага.

- Это вообще вершина идиотизма - около частных домов надо было бы чётко разрешить как минимум два флага на одной мачте. Лично знаю семью, где муж - латыш, жена - украинка, у них во дворе такие флаги висят уже лет 50, и ни у кого не было проблем до появления идиотов из Адажи/Царникавы.

- Не верю, что виноват там только идиотизм. Возможно, у кого-то из думских деятелей или муниципальных милиционеров зуб на хозяина дома, поэтому пытаются найти какую-нибудь причину, чтобы хоть как-то кошмарить.

- Позитивно, что и в Царникаве тоже живёт латыш. Там раньше было два супермаркета - оба Mego. И латышского языка там не было слышно. Вообще. Недалеко была и латышская церковь, но она сгорела.

- А кто же таких туда С ОДНОЙ ИЗВИЛИНОЙ навыбирал и дал полномочия им ещё таких же привлечь? Поэтому знающие люди и сказали: не пытайтесь исправлять людей, пытайтесь найти тех, кто ещё не испорчен.

- Идиоты во власти расплодились. Если бы они тихо сидели в сторонке, можно было бы стерпеть.

- В какой связи государство может наказывать людей за проявление патриотизма???

- Государство медленно превращается в страну дураков, и всем всё равно!

- С точки зрения традиции, размещение одного государственного флага ниже другого (всё равно, на скольких мачтах) - это проявление неуважения. Если это не запрещено, конечно, наказывать нельзя. Если бы мачт было две, тогда разная высота была бы нарушением правил Кабмина.

- Два флага на одной мачте = двойное наказание. Но не волнуйтесь, в комиссии есть юридическое образование! Значит, если законом не запрещено, мы наказываем "по ощущениям диплома". В Латвии новый источник права - диплом юриста.

- Вспоминаю, как толпа придурков выдумала, что вывешивание государственного флага обязательно для частных лиц.