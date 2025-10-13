В Европе заработала новая система въезда-выезда для граждан третьих стран; в чём суть?

Об этом агентству LETA сообщила старший специалист отдела стратегического развития и общественных отношений Главного управления Государственной погранохраны Иоланта Бабишко.

EES - это автоматизированная информационная система для регистрации граждан третьих стран при каждом пересечении ими внешних границ европейских стран с целью кратковременного пребывания.

Гражданами третьих стран в понимании системы считаются все, кто не является гражданином / негражданином стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии.

Кратковременным считается пребывание в течение максимум 90 дней в любой 180-дневный период, при этом суммируются все дни, когда гражданин третьей страны находился в европейских странах, использующих EES.

Как утверждают в погранохране, новая система существенно модернизирует процесс проверки на границе и укрепит безопасность в странах, где она используется.

Система заменила печати в паспортах цифровым механизмом регистрации, который автоматически фиксирует данные прибытия и убытия. Это призвано ускорить и сделать эффективнее проверки на границе, поскольку они будут автоматизированы, ручного труда станет меньше.

При первом пересечении и регистрации биометрических данных процесс проверки может занять больше времени, чем обычно, но повторное пересечение границы, как обещают, станет быстрее и удобнее.

Новая система также должна помочь ликвидировать незаконную миграцию, поскольку позволит точно регистрировать, кто въезжает в Шенгенскую зону и выезжает из неё.

EES не следует путать с электронной декларацией, которую нужно заполнять онлайн не позднее чем за 48 часов до въезда в Латвию - её заполнение с 1 сентября обязательно для лиц, не имеющих гражданства стран ЕС, НАТО, ОЭСР, ЕЭЗ, Швейцарии и Бразилии, если у них нет выданной Латвией визы или ВНЖ.