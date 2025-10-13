«Не могу дозвониться до родных в России»: можно ли к системе Мах подключиться в Латвии?

Действительно, в последнее время очень многие жители Латвии жалуются на то, что разговаривать с родными и друзьями, живущими в России, привычными способами - по Телеграму и Ватсапу, стало невозможно. Можно переписываться или посылать голосовые сообщения, но разговоры фактически блокируются. Может ли Мах стать альтернативой этим сервисам?

Как сообщалось в открытых источниках, система «Max» — это российская цифровая платформа, мессенджер, разработанный компанией VK при поддержке государства. Он запущен в 2025 году как альтернатива зарубежным мессенджерам и призван стать многофункциональной платформой для общения между людьми и с различными государственными службами РФ. Мах позволяет отправлять текстовые сообщения, стикеры, голосовые сообщения и файлы, а также совершать голосовые и видеозвонки.

Надежность этой системы международные эксперты сразу оценили практически единодушно: используя Мах ни на какую конфиденциальность рассчитывать невозможно.

В частности, эстонский портал Postimees в свое время внимательно разобрался, какими способами сегодня можно поддерживать связь с друзьями и родственниками в России — и какие из них действительно безопасны.

На первый взгляд Max может показаться обычным приложением для общения. Но за его безобидной оболочкой, как выяснили независимые исследователи, скрываются тревожные функции:

Он требует доступ буквально ко всему — к контактам, камере, микрофону, геолокации, файлам, Bluetooth и даже биометрическим данным. Программа сама запускается при включении устройства — вы можете даже не заметить, как она уже работает в фоновом режиме. Max умеет следить за вами в реальном времени: делает скриншоты, отслеживает, что вы нажимаете, что пишете, что смотрите. В итоге собирается полный цифровой портрет пользователя: покупки, переводы, активность в соцсетях, даже то, на какую рекламу вы кликаете.

Эксперты говорят прямо: это не мессенджер — это инструмент тотального слежения. И если вы передаёте через него информацию, будьте готовы к тому, что ваши личные данные могут оказаться в руках спецслужб или попасть в серые базы данных.

Эксперты по безопасности советуют: скачивайте приложения только из официальных источников — Google Play или App Store. Не используйте RuStore — он не признан безопасным на международном уровне.

В чем главный минус Мах: в нем отсутствует сквозное шифрование, то есть ваша переписка не защищена по стандартам современных мессенджеров.

Но даже если вам нечего скрывать от спецслужб и вы не собираетесь обсуждать по мессенджеру острые политические вопросы, подключиться к Маху владельцам иностранных номеров, соответственно официальной информации, невозможно.

По крайней мере напрямую, так как для регистрации требуется номер российского или белорусского телефона, а приложение недоступно для скачивания из европейских магазинов приложений.

Поскольку нашим людям не чужды поиски альтернативных путей, некоторые пытаются примкнуть к Маху неофициально. На это случай разъяснение такое: регистрация в MAX возможна только по номеру телефона, поэтому даже при наличии установленного приложения, зарегистрироваться с номером другой страны (включая латвийский) не получится.

В некоторых случаях могут возникнуть сложности с установкой приложения из европейских магазинов. Если вы находитесь в Европе, вам может потребоваться изменить настройки магазина приложений на российский или белорусский, чтобы скачать мессенджер.

Чем можно заменить Max в ситуации, когда привычные сервисы в РФ частично или полностью заблокированы?

Самым популярным способом связи с жителями РФ теперь стал посредник - VPN. При его помощи можно пробовать общаться привычными способами через Телеграм и Ватсап хотя и VPN-сервисы тоже часто блокируются.

Есть ещё Signal - безопасный сервис, но так же заблокированный в России (доступен через VPN).

Через сервисы Teams и Zoom многие связываются с жителями РФ.

VK Messenger - несет те же риски для конфиденциальности, что и Max.

На крайний случай остается обычная телефонная связь. Хотя этот канал платный, хотя бы изредка его можно использовать для живого общения.