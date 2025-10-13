Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Не могу дозвониться до родных в России»: можно ли к системе Мах подключиться в Латвии?

Редакция PRESS 13 октября, 2025 07:30

Выбор редакции 0 комментариев

-Уже больше месяца я не могу нормально общаться с родственниками в России, - рассказала press.lv жительница Риги Татьяна. -По Телеграму и Ватсапу звонить невозможно, а у меня там мама старенькая и сестры, они в компьютере плохо разбираются. Прислали мне приглашение подключиться к российскому мессенджеру Мах. Сказали, что знакомые и в Канаде к нему без проблем подключились и в Европе, и теперь по нему звонят в Россию. Как бы ни складывалась политика, отношения с близкими людьми это самое важное, поэтому я согласна на Мах, хотя войну РФ в Украине не поддерживаю. Но слышала, что эта система шпионская и может быть опасна, можно в Латвии использовать этот Мах или нет?

Действительно, в последнее время очень многие жители Латвии жалуются на то, что разговаривать с родными и друзьями, живущими в России, привычными способами - по Телеграму и Ватсапу, стало невозможно. Можно переписываться или посылать голосовые сообщения, но разговоры фактически блокируются. Может ли Мах стать альтернативой этим сервисам? 

Как сообщалось в открытых источниках, система «Max» — это российская цифровая платформа, мессенджер, разработанный компанией VK при поддержке государства. Он запущен в 2025 году как альтернатива зарубежным мессенджерам и призван стать многофункциональной платформой для общения между людьми и с различными государственными службами РФ. Мах позволяет отправлять текстовые сообщения, стикеры, голосовые сообщения и файлы, а также совершать голосовые и видеозвонки. 

Надежность этой системы международные эксперты сразу оценили практически единодушно: используя Мах ни на какую конфиденциальность рассчитывать невозможно. 

В частности, эстонский портал Postimees в свое время внимательно разобрался, какими способами сегодня можно поддерживать связь с друзьями и родственниками в России — и какие из них действительно безопасны.

На первый взгляд Max может показаться обычным приложением для общения. Но за его безобидной оболочкой, как выяснили независимые исследователи, скрываются тревожные функции:

Он требует доступ буквально ко всему — к контактам, камере, микрофону, геолокации, файлам, Bluetooth и даже биометрическим данным. Программа сама запускается при включении устройства — вы можете даже не заметить, как она уже работает в фоновом режиме. Max умеет следить за вами в реальном времени: делает скриншоты, отслеживает, что вы нажимаете, что пишете, что смотрите. В итоге собирается полный цифровой портрет пользователя: покупки, переводы, активность в соцсетях, даже то, на какую рекламу вы кликаете.

Эксперты говорят прямо: это не мессенджер — это инструмент тотального слежения. И если вы передаёте через него информацию, будьте готовы к тому, что ваши личные данные могут оказаться в руках спецслужб или попасть в серые базы данных.

Эксперты по безопасности советуют: скачивайте приложения только из официальных источников — Google Play или App Store. Не используйте RuStore — он не признан безопасным на международном уровне.

В чем главный минус Мах: в нем отсутствует сквозное шифрование, то есть ваша переписка не защищена по стандартам современных мессенджеров.

Но даже если вам нечего скрывать от спецслужб и вы не собираетесь обсуждать по мессенджеру острые политические вопросы, подключиться к Маху владельцам иностранных номеров, соответственно официальной информации, невозможно. 

По крайней мере напрямую, так как для регистрации требуется номер российского или белорусского телефона, а приложение недоступно для скачивания из европейских магазинов приложений. 

Поскольку нашим людям не чужды поиски альтернативных путей, некоторые пытаются примкнуть к Маху неофициально. На это  случай разъяснение такое: регистрация в MAX возможна только по номеру телефона, поэтому даже при наличии установленного приложения, зарегистрироваться с номером другой страны (включая латвийский) не получится.  

В некоторых случаях могут возникнуть сложности с установкой приложения из европейских магазинов. Если вы находитесь в Европе, вам может потребоваться изменить настройки магазина приложений на российский или белорусский, чтобы скачать мессенджер. 

Чем можно заменить Max в ситуации, когда привычные сервисы в РФ частично или полностью заблокированы?

Самым популярным способом связи с жителями РФ теперь стал посредник - VPN. При его помощи можно пробовать общаться привычными способами через Телеграм и Ватсап хотя и VPN-сервисы тоже часто блокируются.

Есть ещё Signal - безопасный сервис, но так же заблокированный в России (доступен через VPN).

Через сервисы Teams и Zoom многие связываются с жителями РФ.

VK Messenger - несет те же риски для конфиденциальности, что и Max.

На крайний случай остается обычная телефонная связь. Хотя этот канал платный, хотя бы изредка его можно использовать для живого общения. 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 36 реакций
Комментарии (0) 36 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:10 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 2 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 3 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать
Загрузка

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать