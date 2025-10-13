Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Денег нет — работайте даром»: народ о новой идее главы МВД (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 13 октября, 2025 09:08

Как уже сообщалось, министр внутренних дел Рихард Козловскис фактически предлагает восстановить добровольную народную дружину - ДНД, поскольку в полиции не хватает кадров.

Козловскис ссылается на опыт Эстонии, где таких добровольных помощников полиции насчитывается около 2000. 

Впрочем, мнения на этот счёт как у политиков, так и у народа - очень разные. Кто-то, что называется, двумя руками за, а кому-то, например, публицисту Элите Вейдемане, это напоминает о возврате к советским временам.

"Неаткарига" узнала мнения бывших министров внутренних дел по поводу этой идеи.

Марис Кучинскис считает, что активные люди, конечно, нужны, но "пока я не понимаю механизма, как это могло бы работать. Когда ещё не было муниципальной полиции, приходили люди, желающие помочь, чтобы обеспечивать порядок. Но ведь теперь есть муниципальная полиция. Я очень осторожен в вопросе привлечения добровольцев".

"Возможно, кто-то будет готов работать, если ему дадут нарушиловку", - думает Кучинскис. Имеется в виду некий документ, позволяющий нарушать отдельные правила. "Тех, у кого были нарушиловки, милиция не останавливала. Владельцы этих документов могли парковаться, где хотели. Ещё был ряд разных разрешений. Но те времена прошли. Так что я скептически отношусь к привлечению добровольцев", - рассуждает экс-министр.

Артис Пабрикс (да, он успел и МВД поруководить, а не только Минобороны!) в первую очередь задумался о критериях отбора и о полномочиях для новоявленных дружинников: "Если я скажу, что буду помощником полицейского, что я смогу делать с этим заявлением? Если сосед у себя во дворе орёт и пьянствует, я смогу ему сделать замечание? Понимаю, что в полиции не хватает людей, но в первую очередь вопрос в квалификации и полномочиях. Если эти помощники полиции без зарплаты будут ходить вместе с полицейскими, что это даст таким помощникам? Ощущение власти? Самоудовлетворение? Уже очередь из желающих стоит? Ну хорошо, на массовых мероприятиях они якобы будут помогать. Покажут, в каком ряду сидеть? Возможно, помощникам пообещают контрамарки за концерт в Межапарке".

А вот Марис Гайлис полностью на стороне Козловскиса: "Будучи умным человеком, думаю, он идёт в правильном направлении, посмотрите, что происходит в Англии! Там начинают бесчинствовать банды чёрных - извините за выражение, но цветов я не избегаю, - и полиция не справляется. Надо призывать жителей микрорайонов, чтобы они дежурили, защищали своих детей, идущих в школу".

По мнению Гайлиса, нужно создать правовую основу, к этому надо призывать государство. Он признался, что в молодости сам был дружинником: "Надо было участвовать, так просто ты не мог отказаться. Мы ходили, у каждого лента на руке была. Но подумайте, если где-то орудуют банды подростков, совсем неплохо, если взрослые мужики поблизости пройдут. Если полиция не в состоянии, что же делать?"

Эрик Екабсонс диаметрально противоположного мнения: "Полиция - совсем другое дело, потому что полицейский - защитник порядка и права, он имеет форму, наподобие того, как в армии, своё оружне, которым может воспользоваться, а такие помощники полиции мне напоминают далёкие советские времена, когда были дружинники, нередко использовавшие свою власть в своих же интересах. Не могу согласиться с такой концепцией".

В народе идея Козловскиса тоже воспринимается по-разному. Вот, например, Даце иронизирует: "Денег нет, поэтому работайте даром".

В комментариях пишут:

- Если бы деньги, растранжиренные НГО под прикрытием Стамбульской конвенции, были направлены профессионалам, которые знают, что надо делать, но денег не хватает... было бы безопаснее?

- Я был бы готов контролировать скорость в жилых зонах Тейки, пока выгуливаю собаку.

- Плевать на уголовные преступления, главное, чтобы всякие фонды (не)интеграции, гендеристы и кто там ещё не остались без зарплат...

- Изделие, имитирующее министра внутренних дел, а не министр.

- А можно занять вакансию добровольного депутата? Принять какое-нибудь толковое решение.

- Надо внедрить добровольных "глав государства" и министров. Их зарплату передать полиции и медицине. Если это государство рушится, так тому и быть. Ведь то, что сделано за 35 лет... не смогли обе мировые войны.

- В деревне всё в порядке.

- Нет, деньги нужны чиновникам!

- В 90-е такие должности (добровольцы с удостоверением) уже были у всех крутых и блатников, чтобы их не беспокоили.

 

Комментарии (2)
Комментарии (2)
Обновлено: 19:50 21.10.2025
«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.



Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.



21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.



12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.



Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

 

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.



Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.



