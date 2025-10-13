Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Полиция начала уголовный процесс в связи с отстрелом трёх собак в Бауском крае (1)

© LTV 13 октября, 2025 07:43

ЧП и криминал 1 комментариев

Valsts policija

Мы уже писали о том, что в пятницу, 10 октября, на хутор в Брунавской области Бауского края забрели три собаки, которых застрелил охотник. Домашние животные принадлежали Модрису Коновалову, известному как владелец бренда Modra olas. О том, что полиция завела уголовное дело, сообщила в субботу программа ЛТВ "Панорама".

Госполиция прибыла на хутор в Брунавской волости в субботу, чтобы выяснить обстоятельства в рамках начатого уголовного дела в связи с преступными деяниями по отношению к всеобщей безопасности и общественному порядку.

Собаки забрели на чужой хутор в пятницу после полудня. Как выяснило ЛТВ в Бауском краевом самоуправлении, животные вели себя агрессивно и рвали на части косулю. Хозяйка хутора не смогла приблизиться к животным, поскольку они, как утверждается, стали неуправляемыми и угрожали её безопасности. Поэтому она связалась с охотником и вызвала муниципальную полицию.

Начальник муниципальной полиции края Эгил Гайлис охарактеризовал ситуацию так: "

Тогда мы, приехав на место происшествия, связались ещё раз с охотником, вызвали и спасателей. В ситуации толком разобраться было невозможно, было непонятно, что будет. Мы поняли, что эти животные из-за дичи или из-за каких-то других обстоятельств стали неуправляемыми, в реальности уже превратились в боевое оружие. Они могут быть опасны для населения, могут броситься на человека.

Мы тоже попытались идти в том направлении, на нас они тоже пошли, оскалившись, в боевой позиции. Тогда в какой-то момент, я даже не скажу, в какой именно, было принято решение их нейтрализовать".

Начальник муниципальной полиции заявил, что это решение было принято, чтобы защитить хозяйку хутора и окрестных жителей. К тому же выяснилось, что собаки дрались между собой, о чём свидетельствовали их покусанные морды.

Однако решение об отстреле не приняла муниципальная полиция. "Мы не принимаем решение - убивать или не убивать животных. Мы не можем отдавать такие приказы. Охотники нам никак не подчиняются. То, что мы пригласили их туда выехать и оценить ситуацию - это одно, к тому же они первыми там были. Их уже вызвала хозяйка, и только потом - мы", - рассказал съёмочной группе Эгил Гайлис.

Муниципальная полиция возбудила два дела об административном нарушении - в связи с тем, что одно животное причинило вред другому, и по поводу того, что собаки бродили без присмотра.

В субботу хозяйки хутора дома не было, её дочь сказала, что не видела случившегося и что мать не будет давать комментарии.

Хозяин собак Модрис Коновалов тоже отказался от комментариев, чтобы не мешать ходу уголовного процесса.

В пятницу муниципальная полиция вызвала на место происшествия и представителей организации Dzīvnieku glābšanas dienests. Общество спасения животных начало искать хозяина собак, поскольку было понятно, что успокоить питомцев мог бы только он.

"Через некоторое время нам позвонили люди, назвавшие имя и фамилию хозяина. Мы перезвонили в полицию, но муниципальная полиция уже выяснила владельцев, так как животные уже были застрелены и микрочипы считаны. Только потом на место происшествия прибыли наши ловцы", - пояснила представитель общества Данута Приеде.

По мнению организации, отстрел собак был чрезмерным действием: "Мы понимали, что не надо было стрелять всех трёх собак, если даже кто-то из них внезапно, может быть, набросился в тот момент, когда там был охотник. Вполне хватило бы нейтрализовать одно животное, а не всех трёх".

Приеде пояснила, что собаки действуют, руководствуясь инстинктом. В стае даже щенок может вести себя агрессивно, поэтому представитель общества спасения животных призвала всех, у кого есть питомцы, быть ответственными и не позволять своим любимцам разгуливать где попало.

Комментарии (1)
Комментарии (1)
Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

