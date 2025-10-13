Госполиция прибыла на хутор в Брунавской волости в субботу, чтобы выяснить обстоятельства в рамках начатого уголовного дела в связи с преступными деяниями по отношению к всеобщей безопасности и общественному порядку.

Собаки забрели на чужой хутор в пятницу после полудня. Как выяснило ЛТВ в Бауском краевом самоуправлении, животные вели себя агрессивно и рвали на части косулю. Хозяйка хутора не смогла приблизиться к животным, поскольку они, как утверждается, стали неуправляемыми и угрожали её безопасности. Поэтому она связалась с охотником и вызвала муниципальную полицию.

Начальник муниципальной полиции края Эгил Гайлис охарактеризовал ситуацию так: "

Тогда мы, приехав на место происшествия, связались ещё раз с охотником, вызвали и спасателей. В ситуации толком разобраться было невозможно, было непонятно, что будет. Мы поняли, что эти животные из-за дичи или из-за каких-то других обстоятельств стали неуправляемыми, в реальности уже превратились в боевое оружие. Они могут быть опасны для населения, могут броситься на человека.

Мы тоже попытались идти в том направлении, на нас они тоже пошли, оскалившись, в боевой позиции. Тогда в какой-то момент, я даже не скажу, в какой именно, было принято решение их нейтрализовать".

Начальник муниципальной полиции заявил, что это решение было принято, чтобы защитить хозяйку хутора и окрестных жителей. К тому же выяснилось, что собаки дрались между собой, о чём свидетельствовали их покусанные морды.

Однако решение об отстреле не приняла муниципальная полиция. "Мы не принимаем решение - убивать или не убивать животных. Мы не можем отдавать такие приказы. Охотники нам никак не подчиняются. То, что мы пригласили их туда выехать и оценить ситуацию - это одно, к тому же они первыми там были. Их уже вызвала хозяйка, и только потом - мы", - рассказал съёмочной группе Эгил Гайлис.

Муниципальная полиция возбудила два дела об административном нарушении - в связи с тем, что одно животное причинило вред другому, и по поводу того, что собаки бродили без присмотра.

В субботу хозяйки хутора дома не было, её дочь сказала, что не видела случившегося и что мать не будет давать комментарии.

Хозяин собак Модрис Коновалов тоже отказался от комментариев, чтобы не мешать ходу уголовного процесса.

В пятницу муниципальная полиция вызвала на место происшествия и представителей организации Dzīvnieku glābšanas dienests. Общество спасения животных начало искать хозяина собак, поскольку было понятно, что успокоить питомцев мог бы только он.

"Через некоторое время нам позвонили люди, назвавшие имя и фамилию хозяина. Мы перезвонили в полицию, но муниципальная полиция уже выяснила владельцев, так как животные уже были застрелены и микрочипы считаны. Только потом на место происшествия прибыли наши ловцы", - пояснила представитель общества Данута Приеде.

По мнению организации, отстрел собак был чрезмерным действием: "Мы понимали, что не надо было стрелять всех трёх собак, если даже кто-то из них внезапно, может быть, набросился в тот момент, когда там был охотник. Вполне хватило бы нейтрализовать одно животное, а не всех трёх".

Приеде пояснила, что собаки действуют, руководствуясь инстинктом. В стае даже щенок может вести себя агрессивно, поэтому представитель общества спасения животных призвала всех, у кого есть питомцы, быть ответственными и не позволять своим любимцам разгуливать где попало.