Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Осторожно, бижутерия! В дешёвых украшениях обнаружен вредный тяжёлый металл (2)

© LTV 13 октября, 2025 07:22

Новости Латвии 2 комментариев

Украшения, купленные в популярных онлайн-магазинах, могут быть опасны для здоровья: в их состав входит вредный тяжёлый металл - кадмий. Об этом предупреждает Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC), сообщает программа ЛТВ "Панорама".

Популярные китайские маркетплейсы Temu, AliExpress и Shein рекламируют дешёвые украшения. Их популяризацией занимаются также инфлюенсеры, снимающие на видео распаковку и примерку.

ЦЗПП по своей инициативе заказал несколько самых популярных украшений и отправил их в лабораторию на тестирование. 

"С AliExpress было колечко в виде змейки, там хуже всего - 92% кадмия. Это очень опасный тяжёлый металл, он приравнивается к ртути [по токсичности]. Тут были серьги с чёрным элементом, там 83% кадмия. В мужских кольцах - около 80%, в женских и детских - 35% кадмия", - рассказала старший инспектор отдела по надзору за потребительскими товарами ЦЗПП Санта Мейере.

Об опасных товарах центр информировал коллег в Европе, там уже распространили похожие предупреждения. Конкретные товары с платформ изъяты, но нет гарантии, что в других дешёвых китайских товарах нет этого вредного металла.

"Если мы покупаем что-то очень дешёвое и неизвестное, будем реалистами - в этих странах никто не думает о здоровье, там может получиться так, что берут остатки, условно говоря, подметут с пола и выльют серьгу", - поясняет директор Института безопасности труда и здоровья окружающей среды Рижского университета им. Страдиня Ивар Ванадзиньш.

Последствия проникновения тяжёлых металлов в организм могут ощущаться лишь через некоторое время. Кроме того, эти металлы могут вызывать аллергические реакции.

"Надо помнить о том, что кадмий - доказанный канцероген. Он вызывает генетические мутации, из-за чего возникает рак. Каков безопасный уровень, никто точно сказать не может. Могут быть проблемы  с нервной системой, больше с почками, а также заболевания лёгких, печени и всех этих органов. Но первично это канцероген, повреждающий почки", - Ванадзиньш рассказывает, чем опасен кадмий.

При длительном ношении таких украшений возможны также повреждения костей, расстройства репродуктивного здоровья и риск отравления.

(Иллюстративное фото.)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:15 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 2 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 3 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (2)

Важно 20:03

Важно 2 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать
Загрузка

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (2)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 2 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (2)

Важно 19:41

Важно 2 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (2)

Важно 19:04

Важно 2 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (2)

Спорт 18:52

Спорт 2 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (2)

Важно 18:49

Важно 2 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (2)

Важно 18:34

Важно 2 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать