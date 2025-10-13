Популярные китайские маркетплейсы Temu, AliExpress и Shein рекламируют дешёвые украшения. Их популяризацией занимаются также инфлюенсеры, снимающие на видео распаковку и примерку.

ЦЗПП по своей инициативе заказал несколько самых популярных украшений и отправил их в лабораторию на тестирование.

"С AliExpress было колечко в виде змейки, там хуже всего - 92% кадмия. Это очень опасный тяжёлый металл, он приравнивается к ртути [по токсичности]. Тут были серьги с чёрным элементом, там 83% кадмия. В мужских кольцах - около 80%, в женских и детских - 35% кадмия", - рассказала старший инспектор отдела по надзору за потребительскими товарами ЦЗПП Санта Мейере.

Об опасных товарах центр информировал коллег в Европе, там уже распространили похожие предупреждения. Конкретные товары с платформ изъяты, но нет гарантии, что в других дешёвых китайских товарах нет этого вредного металла.

"Если мы покупаем что-то очень дешёвое и неизвестное, будем реалистами - в этих странах никто не думает о здоровье, там может получиться так, что берут остатки, условно говоря, подметут с пола и выльют серьгу", - поясняет директор Института безопасности труда и здоровья окружающей среды Рижского университета им. Страдиня Ивар Ванадзиньш.

Последствия проникновения тяжёлых металлов в организм могут ощущаться лишь через некоторое время. Кроме того, эти металлы могут вызывать аллергические реакции.

"Надо помнить о том, что кадмий - доказанный канцероген. Он вызывает генетические мутации, из-за чего возникает рак. Каков безопасный уровень, никто точно сказать не может. Могут быть проблемы с нервной системой, больше с почками, а также заболевания лёгких, печени и всех этих органов. Но первично это канцероген, повреждающий почки", - Ванадзиньш рассказывает, чем опасен кадмий.

При длительном ношении таких украшений возможны также повреждения костей, расстройства репродуктивного здоровья и риск отравления.

