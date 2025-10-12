Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дело идёт к новой войне: талибы атаковали границу Пакистана в ответ на авиаудар по Кабулу

Редакция PRESS 12 октября, 2025 11:25

Мир 0 комментариев

Афганские талибы атаковали пакистанские пограничные посты в ответ на пакистанский авиаудар в Кабуле на этой неделе, сообщает Рейтерс.

Силы Талибана заявили, что захватили три пакистанских пограничных поста. Пакистанские представители сил безопасности заявили, что их военные уничтожили несколько афганских постов.

Видеозаписи, предоставленные пакистанскими представителями сил безопасности, показали стрельбу из оружия и артиллерии в направлении Афганистана, освещающую ночное небо.

Энаятулла Ховаразми, представитель Министерства обороны Афганистана, заявил, что это была операция возмездия за нарушение Пакистаном воздушного пространства Афганистана. Он сказал, что атака завершилась в полночь по местному времени.

«Если противная сторона снова нарушит воздушное пространство Афганистана, наши вооруженные силы готовы защитить свое воздушное пространство и дадут сильный отпор», — сказал Ховаразми.

Исламабад обвиняет администрацию афганского Талибана в укрывательстве боевиков пакистанского Талибана, которые нападают на Пакистан при поддержке противника Пакистана, Индии. Дели отрицает эти обвинения, а Талибан заявляет, что не позволяет использовать свою территорию для нападений на другие страны.

На этой неделе пакистанский чиновник по безопасности сообщил Reuters, что авиаудар был нацелен на лидера пакистанской вооруженной группировки Талибан в Кабуле, который ехал в автомобиле. Неясно, выжил ли он. Исламабад предупредил Кабул, что его терпение иссякло.

Министр иностранных дел администрации Талибана посетил Индию на этой неделе. Это была первая поездка высокопоставленного представителя Талибана с момента захвата группировкой власти в 2021 году, и стороны договорились об укреплении отношений. Этот визит вызвал дополнительную озабоченность в Пакистане, считающего Индию своим традиционным врагом.

 

Комментарии (0)
Обновлено: 19:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 1 час назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 2 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 2 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 5 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

