Дело идёт к новой войне: талибы атаковали границу Пакистана в ответ на авиаудар по Кабулу

Силы Талибана заявили, что захватили три пакистанских пограничных поста. Пакистанские представители сил безопасности заявили, что их военные уничтожили несколько афганских постов.

Видеозаписи, предоставленные пакистанскими представителями сил безопасности, показали стрельбу из оружия и артиллерии в направлении Афганистана, освещающую ночное небо.

Энаятулла Ховаразми, представитель Министерства обороны Афганистана, заявил, что это была операция возмездия за нарушение Пакистаном воздушного пространства Афганистана. Он сказал, что атака завершилась в полночь по местному времени.

«Если противная сторона снова нарушит воздушное пространство Афганистана, наши вооруженные силы готовы защитить свое воздушное пространство и дадут сильный отпор», — сказал Ховаразми.

Исламабад обвиняет администрацию афганского Талибана в укрывательстве боевиков пакистанского Талибана, которые нападают на Пакистан при поддержке противника Пакистана, Индии. Дели отрицает эти обвинения, а Талибан заявляет, что не позволяет использовать свою территорию для нападений на другие страны.

На этой неделе пакистанский чиновник по безопасности сообщил Reuters, что авиаудар был нацелен на лидера пакистанской вооруженной группировки Талибан в Кабуле, который ехал в автомобиле. Неясно, выжил ли он. Исламабад предупредил Кабул, что его терпение иссякло.

Министр иностранных дел администрации Талибана посетил Индию на этой неделе. Это была первая поездка высокопоставленного представителя Талибана с момента захвата группировкой власти в 2021 году, и стороны договорились об укреплении отношений. Этот визит вызвал дополнительную озабоченность в Пакистане, считающего Индию своим традиционным врагом.