Эстония перекрыла движение через «Саатсеский сапог»; замечена активность РФ возле границы

Вечером в пятницу, 10 октября, Департамент полиции и погранохраны Эстонии временно закрыл движение через так называемый "Саатсеский сапог", поскольку эстонские пограничники наблюдали с российской стороны перемещение необычно большого войскового подразделения.

"Саатсеский сапог" - это выступ территории Российской Федерации, который окружён территорией эстонского уезда Вырумаа. Этот участок пересекает дорога длиной около километра, которой пользуются эстонцы, чтобы не ездить в объезд.

Департамент распространил видеозапись, в которой видны семеро вооружённых мужчин, стоящих на дороге.

Сообщение по дороге, частично проходящей по территории Псковской области РФ, закрыто во избежание вероятных провокаций и в заботе о безопасности граждан Эстонии.

"В пятницу, 10 октября, наши патрули в течение всего дня наблюдали на российской стороне заметно большую активность, чем обычно. Мы видели на границе и в непосредственной близости от неё перемещение различных вооружённых групп. По их форме видно, что это не пограничники", - заявил начальник бюро Южной префектуры погранохраны Меэлис Саарепуу.

Вооружённые группы на дороге, проходящей через Саатсеский сапог, стали появляться в пятницу около 15 часов.

"Если изначально они продвигались по дороге, то в какой-то момент они её перегородили. Мы это восприняли как явную угрозу. Мы начали останавливать автомашины по обеим сторонам Саатсеского сапога, разъясняя ситуацию, предупреждали о патрулировании в этом районе. Большинство водителей продолжили путь, некоторые развернулись",  - продолжил Саарепуу.

Эстония потребовала от России объяснений происходящего, на что был дан ответ, что ничего не происходит, предпринимаются "обычные меры".

Однако Эстония приняла решение закрыть движение по дороге, проходящей через "Саатсеский сапог".

Глава МВД Эстонии Игорь Таро в субботу вечером заявил, что согласно последним известиям российские вооружённые формирования покинули окрестности Саатсеского сапога, но движение через эту территорию будет закрыто минимум до вторника.

 

ЕС утвердил реформу водительских прав
Онкология связана с ожирением
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Италия: рекорд Мелони
«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

