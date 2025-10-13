Эстония перекрыла движение через «Саатсеский сапог»; замечена активность РФ возле границы

"Саатсеский сапог" - это выступ территории Российской Федерации, который окружён территорией эстонского уезда Вырумаа. Этот участок пересекает дорога длиной около километра, которой пользуются эстонцы, чтобы не ездить в объезд.

Департамент распространил видеозапись, в которой видны семеро вооружённых мужчин, стоящих на дороге.

Сообщение по дороге, частично проходящей по территории Псковской области РФ, закрыто во избежание вероятных провокаций и в заботе о безопасности граждан Эстонии.

"В пятницу, 10 октября, наши патрули в течение всего дня наблюдали на российской стороне заметно большую активность, чем обычно. Мы видели на границе и в непосредственной близости от неё перемещение различных вооружённых групп. По их форме видно, что это не пограничники", - заявил начальник бюро Южной префектуры погранохраны Меэлис Саарепуу.

Вооружённые группы на дороге, проходящей через Саатсеский сапог, стали появляться в пятницу около 15 часов.

"Если изначально они продвигались по дороге, то в какой-то момент они её перегородили. Мы это восприняли как явную угрозу. Мы начали останавливать автомашины по обеим сторонам Саатсеского сапога, разъясняя ситуацию, предупреждали о патрулировании в этом районе. Большинство водителей продолжили путь, некоторые развернулись", - продолжил Саарепуу.

Эстония потребовала от России объяснений происходящего, на что был дан ответ, что ничего не происходит, предпринимаются "обычные меры".

Однако Эстония приняла решение закрыть движение по дороге, проходящей через "Саатсеский сапог".

Глава МВД Эстонии Игорь Таро в субботу вечером заявил, что согласно последним известиям российские вооружённые формирования покинули окрестности Саатсеского сапога, но движение через эту территорию будет закрыто минимум до вторника.