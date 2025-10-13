Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тепло постепенно нас покидает: в следующие выходные ночью — до 0 градусов

13 октября, 2025 08:45

Новости Латвии

В ближайшие дни влияние циклона в Латвии усилится, на большей части территории страны ожидаются осадки. 

В понедельник будет преимущественно облачно, ночью в основном в западных и центральных районах время от времени пройдут дожди, днём дождь ожидается почти по всей стране. Будет дуть северо-западный и северный ветер, от слабого до умеренного, на побережье - до умеренно сильного (15-19 м/с).

Температура воздуха ночью снизится до +3-7 градусов, на побережье до +7-10 градусов. Днём воздух в западных и центральных районах прогреется до +7-11 градусов, в восточных - всего до +4-7 градусов.

Во вторник время от времени будет идти дождь, но небо будет местами проясняться. В ночь на вторник в отдельных районах образуется туман, кое-где он продержится до утра.

В среду - преимущественно облачно, местами ожидается дождь, северо-западный и западный ветер, от слабого до умеренного, на побережье - до умеренно сильного (15-16 м/с). Ночью похолодает до +2-6 градусов, на Курземском побережье до +7-9 градусов, днём температура воздуха повысится до +6-12 градусов.

Во второй половине недели продолжится действие циклонов и дождливая погода. Порывы ветра утихнут, будет преобладать слабый западный ветер. Температура воздуха - в пределах от +5 до +10 градусов, в выходные на территорию Латвии придёт холодная воздушная масса и температура по ночам приблизится к 0 градусов.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

