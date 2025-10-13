Тепло постепенно нас покидает: в следующие выходные ночью — до 0 градусов

В понедельник будет преимущественно облачно, ночью в основном в западных и центральных районах время от времени пройдут дожди, днём дождь ожидается почти по всей стране. Будет дуть северо-западный и северный ветер, от слабого до умеренного, на побережье - до умеренно сильного (15-19 м/с).

Температура воздуха ночью снизится до +3-7 градусов, на побережье до +7-10 градусов. Днём воздух в западных и центральных районах прогреется до +7-11 градусов, в восточных - всего до +4-7 градусов.

Во вторник время от времени будет идти дождь, но небо будет местами проясняться. В ночь на вторник в отдельных районах образуется туман, кое-где он продержится до утра.

В среду - преимущественно облачно, местами ожидается дождь, северо-западный и западный ветер, от слабого до умеренного, на побережье - до умеренно сильного (15-16 м/с). Ночью похолодает до +2-6 градусов, на Курземском побережье до +7-9 градусов, днём температура воздуха повысится до +6-12 градусов.

Во второй половине недели продолжится действие циклонов и дождливая погода. Порывы ветра утихнут, будет преобладать слабый западный ветер. Температура воздуха - в пределах от +5 до +10 градусов, в выходные на территорию Латвии придёт холодная воздушная масса и температура по ночам приблизится к 0 градусов.