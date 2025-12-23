Песков заявил об отсутствии прорыва на консультациях между Россией и США по войне в Украине

«Это рабочий процесс. Мы же говорили, что сначала предстоит рабочий процесс достаточно скрупулезный, на экспертном уровне. Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа», — сказал он.

Американская сторона оценила итоги встречи иначе. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры продуктивными, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что получил от участников консультаций «обновленную информацию», из которой следует наличие прогресса в обсуждении мирного плана. Песков, комментируя эти заявления, отметил, что ему неизвестно, что именно американский вице-президент имел в виду, говоря о прогрессе.

Когда может состояться следующий раунд российско-американских переговоров, пока не определено. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допускал, что после Майами очередная встреча могла бы пройти в Москве, однако Песков заявил, что ему ничего не известно о подготовке возможного ответного визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.

В Кремле также допустили, что 2026 год может дать импульс для налаживания российско-американского сотрудничества. Однако, как подчеркнул Песков, американская сторона по-прежнему увязывает любые подвижки в двусторонних отношениях прежде всего с процессом урегулирования войны в Украине, считая его приоритетным.

Переговоры в Майами прошли 20–21 декабря. В них участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Перед встречей с российской делегацией американские представители провели консультации с украинской стороной. Дмитриев ранее называл двухдневные переговоры в Майами конструктивными.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что стороны провели очередной раунд переговоров по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях, но не продвинулись по основным вопросам. Он допустил, что следующий раунд может состояться ориентировочно весной, но конкретных дат нет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предварительных итогах работы украинской делегации в Майами, отметив, что с американской стороной обсуждались несколько проектов документов о прекращении войны, включая вопросы будущих юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уточнял, что на отдельной встрече в формате США—Украина стороны сосредоточились на дальнейшей разработке мирного плана из 20 пунктов, согласовании позиций по гарантиям безопасности, в том числе со стороны США, а также на проработке плана экономического развития и восстановления Украины.