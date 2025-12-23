Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Песков заявил об отсутствии прорыва на консультациях между Россией и США по войне в Украине

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 15:33

Мир 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Vladimir Smirnov/TASS via ZUMA Press)

Последние консультации России и США по Украине, прошедшие в Майами, нельзя считать прорывом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, встреча носила рабочий характер, а ключевой задачей для Москвы было получить от американской стороны информацию о результатах ее недавних контактов с европейцами и украинцами, пишет The Moscow Times.

«Это рабочий процесс. Мы же говорили, что сначала предстоит рабочий процесс достаточно скрупулезный, на экспертном уровне. Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа», — сказал он.

Американская сторона оценила итоги встречи иначе. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры продуктивными, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что получил от участников консультаций «обновленную информацию», из которой следует наличие прогресса в обсуждении мирного плана. Песков, комментируя эти заявления, отметил, что ему неизвестно, что именно американский вице-президент имел в виду, говоря о прогрессе.

Когда может состояться следующий раунд российско-американских переговоров, пока не определено. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допускал, что после Майами очередная встреча могла бы пройти в Москве, однако Песков заявил, что ему ничего не известно о подготовке возможного ответного визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.

В Кремле также допустили, что 2026 год может дать импульс для налаживания российско-американского сотрудничества. Однако, как подчеркнул Песков, американская сторона по-прежнему увязывает любые подвижки в двусторонних отношениях прежде всего с процессом урегулирования войны в Украине, считая его приоритетным.

Переговоры в Майами прошли 20–21 декабря. В них участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Перед встречей с российской делегацией американские представители провели консультации с украинской стороной. Дмитриев ранее называл двухдневные переговоры в Майами конструктивными.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что стороны провели очередной раунд переговоров по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях, но не продвинулись по основным вопросам. Он допустил, что следующий раунд может состояться ориентировочно весной, но конкретных дат нет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предварительных итогах работы украинской делегации в Майами, отметив, что с американской стороной обсуждались несколько проектов документов о прекращении войны, включая вопросы будущих юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уточнял, что на отдельной встрече в формате США—Украина стороны сосредоточились на дальнейшей разработке мирного плана из 20 пунктов, согласовании позиций по гарантиям безопасности, в том числе со стороны США, а также на проработке плана экономического развития и восстановления Украины.

Главные новости

Запретим! Браже внесла 14 российских спортсменов в черный список
Важно

Запретим! Браже внесла 14 российских спортсменов в черный список (1)

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?
Важно

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро
Важно

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро

Осквернение памятника «лесному брату»: суд приговорил трех эстонцев

Мир 17:34

Мир 0 комментариев

Литовский суд во вторник приговорил трех выходцев из Эстонии, граждан России и Эстонии, к тюремному заключению за осквернение памятника известному «лесному брату» в городке Меркине и за деятельность против Литвы в интересах России, пишет Postimees.

Литовский суд во вторник приговорил трех выходцев из Эстонии, граждан России и Эстонии, к тюремному заключению за осквернение памятника известному «лесному брату» в городке Меркине и за деятельность против Литвы в интересах России, пишет Postimees.

Новый учебный год! Известно, когда у детей начнутся каникулы

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Вступили в силу правила Кабинета министров, устанавливающие даты начала и окончания 2026/2027 учебного года, а также периоды школьных каникул. При разработке данных правил учитывались положения Закона об общем образовании, согласно которым продолжительность учебного года составляет:

Вступили в силу правила Кабинета министров, устанавливающие даты начала и окончания 2026/2027 учебного года, а также периоды школьных каникул. При разработке данных правил учитывались положения Закона об общем образовании, согласно которым продолжительность учебного года составляет:

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Административный окружной суд отклонил жалобу Национального объединения на решение KNAB о возврате 210 тысяч евро и годовой приостановке финансирования, сообщает LETA.

Административный окружной суд отклонил жалобу Национального объединения на решение KNAB о возврате 210 тысяч евро и годовой приостановке финансирования, сообщает LETA.

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз

Выбор редакции 17:04

Выбор редакции 0 комментариев

Согласно последним прогнозам погоды, в Латвии в этом году может начаться длительный период холодной погоды.

Согласно последним прогнозам погоды, в Латвии в этом году может начаться длительный период холодной погоды.

США запретили новые китайские дроны из-за угроз безопасности

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

В понедельник Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что введёт запрет на новые дроны иностранного производства, что фактически выведет с рынка США китайские аппараты, в том числе DJI и Autel.

В понедельник Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что введёт запрет на новые дроны иностранного производства, что фактически выведет с рынка США китайские аппараты, в том числе DJI и Autel.

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

Компания "Rīgas namu pārvaldnieks" выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа "Bez Tabu" телеканала TV3.

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

Важно 16:31

Важно 0 комментариев

В связи с выявлением опасного технического состояния перекрытий здания стационара Бауской больницы принято решение немедленно закрыть отделение терапии и ухода и перевести часть пациентов в другие лечебные учреждения.

В связи с выявлением опасного технического состояния перекрытий здания стационара Бауской больницы принято решение немедленно закрыть отделение терапии и ухода и перевести часть пациентов в другие лечебные учреждения.

