Хотите иметь детей? Выложите телефон из кармана брюк!

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 15:07

Азбука здоровья 0 комментариев

Сразу договоримся: это не страшилка и не война со смартфонами. Речь о вещах довольно приземлённых — физике, биохимии и здравом смысле.

Мобильный телефон излучает неионизирующие радиоволны. Это не рентген и не «лучи смерти», но и не ноль. Такое излучение не рвёт ДНК напрямую, зато может запускать более тонкие процессы — например, окислительный стресс. Если в школе ты помнишь, что это такое активные формы кислорода, — дальше всё будет понятно.

За последние годы вышло немало исследований, в том числе обзоры и мета-анализы, где смотрели, как постоянное воздействие телефона влияет на сперму. Картина получается не сенсационная, а скучно научная: хуже становится подвижность сперматозоидов и их жизнеспособность. Не у всех, не всегда, но статистически — да.

Почему именно сперматозоиды? Потому что это одни из самых уязвимых клеток в организме. У них почти нет «ремонтных механизмов», они сильно зависят от митохондрий, а мембраны легко повреждаются при избытке тех самых ROS. Если упрощать — им просто тяжелее выживать в неблагоприятной среде.

Самые наглядные эффекты дают лабораторные эксперименты, когда сперму подвергают воздействию излучения напрямую. В реальной жизни всё сложнее: мешают температура, стресс, сидячая работа, курение, экология. Поэтому исследования на людях дают более размытые результаты. Но даже там связь между частым ношением телефона в кармане брюк и ухудшением параметров спермы всплывает снова и снова.

И вот тут важен момент, который обычно теряется в спорах. Для практического вывода не нужно доказывать, что телефон «виноват на 100%». Достаточно помнить базовый принцип физики: чем ближе источник излучения к телу и чем дольше он там находится, тем выше воздействие. Расстояние в несколько десятков сантиметров уже многое меняет.

Поэтому совет получается удивительно прозаичным:

если вы планируете детей — не держите телефон постоянно прижатым к телу. Положить его в сумку, рюкзак или на стол — простая мера предосторожности. Она ничего не стоит и не требует веры ни в теории заговора, ни в чудеса.

Это из той же серии, что не держать ноутбук часами на коленях и не нюхать без нужды растворители. Не потому что «ужас-ужас», а потому что так спокойнее и разумнее.

Осквернение памятника «лесному брату»: суд приговорил трех эстонцев

Мир 17:34

Мир 0 комментариев

Литовский суд во вторник приговорил трех выходцев из Эстонии, граждан России и Эстонии, к тюремному заключению за осквернение памятника известному «лесному брату» в городке Меркине и за деятельность против Литвы в интересах России, пишет Postimees.

Загрузка

Новый учебный год! Известно, когда у детей начнутся каникулы

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Вступили в силу правила Кабинета министров, устанавливающие даты начала и окончания 2026/2027 учебного года, а также периоды школьных каникул. При разработке данных правил учитывались положения Закона об общем образовании, согласно которым продолжительность учебного года составляет:

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Административный окружной суд отклонил жалобу Национального объединения на решение KNAB о возврате 210 тысяч евро и годовой приостановке финансирования, сообщает LETA.

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз

Выбор редакции 17:04

Выбор редакции 0 комментариев

Согласно последним прогнозам погоды, в Латвии в этом году может начаться длительный период холодной погоды.

США запретили новые китайские дроны из-за угроз безопасности

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

В понедельник Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что введёт запрет на новые дроны иностранного производства, что фактически выведет с рынка США китайские аппараты, в том числе DJI и Autel.

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

Важно 16:31

Важно 0 комментариев

В связи с выявлением опасного технического состояния перекрытий здания стационара Бауской больницы принято решение немедленно закрыть отделение терапии и ухода и перевести часть пациентов в другие лечебные учреждения.

