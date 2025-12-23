Хотите иметь детей? Выложите телефон из кармана брюк!

Мобильный телефон излучает неионизирующие радиоволны. Это не рентген и не «лучи смерти», но и не ноль. Такое излучение не рвёт ДНК напрямую, зато может запускать более тонкие процессы — например, окислительный стресс. Если в школе ты помнишь, что это такое активные формы кислорода, — дальше всё будет понятно.

За последние годы вышло немало исследований, в том числе обзоры и мета-анализы, где смотрели, как постоянное воздействие телефона влияет на сперму. Картина получается не сенсационная, а скучно научная: хуже становится подвижность сперматозоидов и их жизнеспособность. Не у всех, не всегда, но статистически — да.

Почему именно сперматозоиды? Потому что это одни из самых уязвимых клеток в организме. У них почти нет «ремонтных механизмов», они сильно зависят от митохондрий, а мембраны легко повреждаются при избытке тех самых ROS. Если упрощать — им просто тяжелее выживать в неблагоприятной среде.

Самые наглядные эффекты дают лабораторные эксперименты, когда сперму подвергают воздействию излучения напрямую. В реальной жизни всё сложнее: мешают температура, стресс, сидячая работа, курение, экология. Поэтому исследования на людях дают более размытые результаты. Но даже там связь между частым ношением телефона в кармане брюк и ухудшением параметров спермы всплывает снова и снова.

И вот тут важен момент, который обычно теряется в спорах. Для практического вывода не нужно доказывать, что телефон «виноват на 100%». Достаточно помнить базовый принцип физики: чем ближе источник излучения к телу и чем дольше он там находится, тем выше воздействие. Расстояние в несколько десятков сантиметров уже многое меняет.

Поэтому совет получается удивительно прозаичным:

если вы планируете детей — не держите телефон постоянно прижатым к телу. Положить его в сумку, рюкзак или на стол — простая мера предосторожности. Она ничего не стоит и не требует веры ни в теории заговора, ни в чудеса.

Это из той же серии, что не держать ноутбук часами на коленях и не нюхать без нужды растворители. Не потому что «ужас-ужас», а потому что так спокойнее и разумнее.