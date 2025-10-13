Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Шел с рынка с цветами и тортом: мужчина умер днем в городе не дождавшись скорой (1)

13 октября, 2025 16:41

Мужчина средних лет вышел с рынка с гладиолусами и тортом для сестры на день рождения. Внезапно ему стало плохо. Очевидцы вызвали скорую, но ждать пришлось долго. Человек умер на улице, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на телепрограмму De facto.

«Он сидел, люди поддерживали его, проверяли пульс, давали воду. Потом становилось все хуже — смотрю, он уже лежит. Люди опять проверили пульс. Потом смотрю, он уже синий. Поняли, что пульса уже нет. И потом, через долгое время, приехала “скорая помощь” вместе с муниципальной полицией», — рассказал свидетель произошедшего Агрис Бауманис.

Относительно недалеко от места происшествия находятся и Тукумская больница, и Служба неотложной медицинской помощи. Однако в момент вызова обе бригады были заняты. Ближайшая бригада находилась в Юрмале и прибыла в Тукумс через 33 минуты. Реанимационные действия не помогли, мужчину спасти не удалось.

«Этот случай — результат нескольких совпадений. Во-первых, ближайшая бригада находилась далеко. А во-вторых, никто из окружающих не смог оказать первую помощь», — пояснила директор NMPD Лиене Ципуле. По ее словам, при остановке сердца действовать нужно незамедлительно, но никто из находившихся там людей не решился выполнить инструкции дежурного врача.

Помочь не могли и врачи находящейся поблизости Тукумской больницы. «В принципе, на данный момент нет такой функции, и в принципе нет возможности поехать с медикаментами и аппаратурой до рынка. На расстояние 300-400 метров — вряд ли», — сказал главврач Игорь Пунцулис.

Ожидать ли, что в будущем «скорая помощь» будет приезжать быстрее? Ответа пока нет. Нагрузка на NMPD может увеличиться в связи с запланированным пересмотром сети больниц, который вызван недавней ревизией Госконтроля.

Чтобы быстрее реагировать на вызовы, Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) готовит масштабные изменения в своей работе.  В частности, запущен пилотный проект, в рамках которого на вызовы низкого приоритета выезжает бригада из одного человека. В планах также — создание по всей стране сети оперативного реагирования. Предполагается, что специально обученные люди, живущие в разных частях Латвии и в повседневной жизни выполняющие другие обязанности, смогут в экстренных ситуациях оказывать первую помощь до прибытия бригады «скорой».

«Мы уходим от такой консервативной модели, где был водитель и два врача в белых халатах. Мы движемся в европейском направлении», — сказала директор NMPD Лиене Ципуле.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

