«Он сидел, люди поддерживали его, проверяли пульс, давали воду. Потом становилось все хуже — смотрю, он уже лежит. Люди опять проверили пульс. Потом смотрю, он уже синий. Поняли, что пульса уже нет. И потом, через долгое время, приехала “скорая помощь” вместе с муниципальной полицией», — рассказал свидетель произошедшего Агрис Бауманис.

Относительно недалеко от места происшествия находятся и Тукумская больница, и Служба неотложной медицинской помощи. Однако в момент вызова обе бригады были заняты. Ближайшая бригада находилась в Юрмале и прибыла в Тукумс через 33 минуты. Реанимационные действия не помогли, мужчину спасти не удалось.

«Этот случай — результат нескольких совпадений. Во-первых, ближайшая бригада находилась далеко. А во-вторых, никто из окружающих не смог оказать первую помощь», — пояснила директор NMPD Лиене Ципуле. По ее словам, при остановке сердца действовать нужно незамедлительно, но никто из находившихся там людей не решился выполнить инструкции дежурного врача.

Помочь не могли и врачи находящейся поблизости Тукумской больницы. «В принципе, на данный момент нет такой функции, и в принципе нет возможности поехать с медикаментами и аппаратурой до рынка. На расстояние 300-400 метров — вряд ли», — сказал главврач Игорь Пунцулис.

Ожидать ли, что в будущем «скорая помощь» будет приезжать быстрее? Ответа пока нет. Нагрузка на NMPD может увеличиться в связи с запланированным пересмотром сети больниц, который вызван недавней ревизией Госконтроля.

Чтобы быстрее реагировать на вызовы, Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) готовит масштабные изменения в своей работе. В частности, запущен пилотный проект, в рамках которого на вызовы низкого приоритета выезжает бригада из одного человека. В планах также — создание по всей стране сети оперативного реагирования. Предполагается, что специально обученные люди, живущие в разных частях Латвии и в повседневной жизни выполняющие другие обязанности, смогут в экстренных ситуациях оказывать первую помощь до прибытия бригады «скорой».

«Мы уходим от такой консервативной модели, где был водитель и два врача в белых халатах. Мы движемся в европейском направлении», — сказала директор NMPD Лиене Ципуле.