Полиция просит помощи: пропал пациент «Гайльэзерса»

Предположительно, мужчина ушёл утром 11 октября. Проживает в Риге, на улице Балтасбазницас.

Приметы: худощавый, с редкими седыми волосами, с усами. Был одет в футболку в сине-чёрную клетку, тёмно-серые спортивные брюки и тёмные резиновые кроссовки. Особые приметы: шрам на животе, татуировка пальмы на левом плече, татуировка солнца и моря на правом плече, а также татуировка бумеранга на большом и указательном пальцах правой руки. Мужчина ушёл без верхней одежды.

Приглашаем вас посмотреть фотографию Игоря Филипова и связаться со всеми, кто знает его возможное местонахождение, по телефону 112!