Ну не могут чиновники сами себя сократить: решили искать «лидера со стороны»

Созданная в марте рабочая группа по сокращению бюрократии в апреле представила 21 предложение, нацеленное на ее уменьшение в госуправлении. Часть из них уже реализована или находится на стадии внедрения, но работа самой группы ощутимо затихла.

Стало понятно, что ей необходим новый импульс, так как госуправление не в состоянии объективно оценить само себя, поэтому возникла идея привлечь руководителя и команду реформ со стороны.

По словам директора Госканцелярии Райвиса Кронбергса, нужны более смелые предложения, так как "внутри" системы кажется, что реформ и изменений достаточно, тогда как общество ожидает более активных действий. Планируется, что участие в новой команде по сокращению бюрократии будет добровольным.

"Это должно быть добровольное участие, а госуправление предоставит свои ресурсы, в том числе помещения. Также я предложил, чтобы мы задействовали нашу лабораторию инноваций", - добавил Кронбергс.

Депутаты комиссии Сейма по вопросам госуправления и самоуправлений, которые на этой неделе ознакомились с идеей привлечь независимого лидера, в целом с ней согласились, так как нынешней группе не хватает размаха.

"На данный момент, к сожалению, от нее не поступает значимых предложений. И это объективно: естественно, что госуправление будет себя защищать. Так оно и делает всегда. Поэтому человек со стороны со своими предложениями мог бы хотя бы оживить дискуссию по этому вопросу", - отметил депутат Марис Кучинскис.

