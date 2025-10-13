Латвия против Альберта Эйнштейна

Альберт Эйнштейн — не только физик, но и философ, гуманист, мыслитель, чьи взгляды выходили далеко за пределы науки. Он писал о свободе мысли, мире, справедливости и человеческой ответственности. В эссе Мир, как я его вижу Эйнштейн размышляет о том, что наука без гуманизма — слепа, а общество без свободы мысли — мертво. Он верил, что развитие невозможно без образования и уважения к культуре.

Повышая налоги на книги, власть показывает, что ей ближе не наука и прогресс, а контроль и ограничение доступа к знаниям. Латвия рискует потерять уважение к уму, если даже Эйнштейн становится «слишком дорогим» для чтения. Ведь убивая интерес к знаниям, страна убивает своё будущее.