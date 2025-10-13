В Крыму после удара беспилотника — крупный пожар на нефтебазе (ВИДЕО)

Факт удара по Феодосийской нефтебазе подтвердил назначенный оккупантами губернатор Сергей Аксенов.
В социальных сетях и местных Telegram-каналах появилось множество видеороликов, демонстрирующих крупный пожар.
На кадрах виден огромный столб огня и черного дыма, поднимающийся над объектом.
Очевидцы утверждают, что зарево пожара было видно во многих районах города.
Телеграм-канал «Supernova+» также сообщил о возможном пожаре на одной из заправок в этом же районе. Подробности инцидента и масштаб ущерба инфраструктуре в настоящее время уточняются.
На прошлой неделе Украина применила беспилотники для удара по Феодосийскому нефтяному терминалу, крупнейшему в Крыму. Пожар продолжался двое суток.
У Феодосії знову пролунали вибухи в районі нафтобази: що відбувається— OBOZ.UA (@obozrevatel_ua) October 12, 2025
Подробиці: https://t.co/4wpuAptgvf pic.twitter.com/zZha8BVUEc