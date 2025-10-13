В Крыму после удара беспилотника — крупный пожар на нефтебазе (ВИДЕО)

Факт удара по Феодосийской нефтебазе подтвердил назначенный оккупантами губернатор Сергей Аксенов.

В социальных сетях и местных Telegram-каналах появилось множество видеороликов, демонстрирующих крупный пожар.

На кадрах виден огромный столб огня и черного дыма, поднимающийся над объектом.

Очевидцы утверждают, что зарево пожара было видно во многих районах города.

Телеграм-канал «Supernova+» также сообщил о возможном пожаре на одной из заправок в этом же районе. Подробности инцидента и масштаб ущерба инфраструктуре в настоящее время уточняются.

На прошлой неделе Украина применила беспилотники для удара по Феодосийскому нефтяному терминалу, крупнейшему в Крыму. Пожар продолжался двое суток.