"«Прекрасные русские вульгарные слова, называемые матом, которые так долго можно было видеть на стенах и заборах, теперь переместились в мозг и бродят в латышском языке, словно кукушата в чужом гнезде. Подобно семенам сорняков, они разносятся ветром по полям языка. Попав в жилы, они вызывают странный гул. Даже в солнечный день они могут упасть на голову так же внезапно, словно из воздуха, и прилипнуть к асфальту, как плевок. Мы позволили им жить и в замках, и в хижинах. Что было посеяно вчера, то сегодня выросло, и теперь это пожинают уста наших внуков», - считает Марцис.

С ним согласна и Ланга: "Русская ругань - метастазы русскости в латышском языке и пространстве!", - написала она.

"Ругательства прекрасно отражают менталитет. Эти уродливые барбаризмы, к сожалению, показывают, что многие из нас немного русские, и это уже печально", - отметил в комментариях Гиртс Розенталс.