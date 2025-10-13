Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дотянуть до бюджета: Силиня уклочниво отвечает на вопрос о будущем коалиции

Редакция PRESS 13 октября, 2025 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

Коалиция, состоящая из "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", готова работать, но премьер-министр Эвика Силиня (СП) уклончиво говорит о ее будущем после принятия государственного бюджета.

В понедельник после внеочередного заседания правительства Силиня не дала конкретного ответа на вопрос, есть ли у коалиции будущее после принятия бюджета. Она подчеркнула, что соглашение по бюджету сейчас очень важно для всех. "Мы видим, что это бюджет безопасности. И очень важно, чтобы решения, которые лежат на столе, обсуждались в Сейме", - сказала Силиня.

Премьер-министр отметила, что возглавляемая ею коалиция с первого дня всегда была в центре внимания СМИ, и она не помнит случая, чтобы СМИ не спрашивали, как долго будет существовать эта коалиция. "Но вы видите, что это уже третий бюджет, который мы составляем вместе в этой коалиции", - сказала она.

Силиня отметила, что политика полна трудностей и решения даются нелегко. Это создает напряженность не только внутри коалиции, но и в отраслях, которые лоббируют свои интересы. "Вызовы, безусловно, будут. Мы готовы к работе", - сказала премьер-министр.

Однако если кто-то из коалиционных партий не захочет или не сможет дисциплинированно придерживаться бюджетных рамок, то это вопрос к ним: всё ли эти политические силы сделали для нашего общества, наших детей, нашего будущего и нашей безопасности, чтобы "из-за популизма или быстрых решений сегодня не принимать решения, которые очень и очень важны для всех нас в долгосрочной перспективе".

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

