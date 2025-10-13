Мужчине стало плохо. Недалеко от места происшествия находились как Тукумская больница, так и Служба неотложной медицинской помощи. Однако в момент вызова обе бригады были заняты. Ближайшая бригада находилась в Юрмале и прибыла в Тукумс только через 33 минуты. Реанимационные мероприятия уже не помогли, и спасти жизнь не удалось.

Не спешили помогать и врачи находившейся рядом Тукумской больницы. «В принципе, на данный момент у нас нет такой функции, и, в принципе, нет и возможности поехать с медикаментами, с аппаратурой до рыночной площади. Ну, как говорится, 300–400 метров — вряд ли», — отметил главный врач Тукумской больницы Игорь Пунцулис.

«Этот конкретный случай — совпадение нескольких факторов. По сути, надо сказать: во-первых, ближайшая бригада службы в тот момент находилась далеко и потребовалось много времени на прибытие. И во-вторых, конечно, не было обеспечено оказание первой помощи со стороны окружающих людей», — сказала директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

Это происшествие широко обсуждается в обществе:

Эрикс: В Тукумсе на улице умирает человек, потому что скорая приехала через 33 минуты. Больница — 300 метров. Но Ципуле ответственности не берёт — виноваты окружающие, которые не оказали первую помощь. Следующий пилотный проект — «откачай себя сам».

Angry: Полный абсурд. Человек умирает в 300 метрах от больницы, потому что скорая слишком далеко и не может приехать, а больница с полным штатом врачей категорически отказывается помогать. В итоге виноватыми оказываются окружающие, которые якобы должны были сами его реанимировать.

Мара: Отличные перспективы на Час Х. Вы там как-нибудь сами.

Эрикс: «В принципе (у больницы) сейчас нет такой функции, и в принципе нет возможности поехать с медикаментами и аппаратурой до рыночной площади». А окружающие, значит, могли бы голыми руками помощь оказывать, да?

Линда: Ни один прохожий, если он регулярно не реанимирует людей, не сделает это на уровне службы неотложки. Надо было тогда сказать, чтобы окружающие сами тащили его в больницу. После такого обвинения людей, окружающие боятся помогать — потом ещё скажут, что из-за его действий кто-то умер, а не из-за того, что скорая опоздала.