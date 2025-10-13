Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Откачай себя сам»: мужчина умер почти на пороге больницы. Почему не помогли? (2)

Редакция PRESS 13 октября, 2025 20:02

Выбор редакции 2 комментариев

Вчера в передаче «De facto» сообщалось о случае, когда мужчина умер рядом с Тукумской больницей, но врачи больницы не оказали помощь, потому что «в принципе такой функции нет». 

Мужчине стало плохо. Недалеко от места происшествия находились как Тукумская больница, так и Служба неотложной медицинской помощи. Однако в момент вызова обе бригады были заняты. Ближайшая бригада находилась в Юрмале и прибыла в Тукумс только через 33 минуты. Реанимационные мероприятия уже не помогли, и спасти жизнь не удалось.

Не спешили помогать и врачи находившейся рядом Тукумской больницы. «В принципе, на данный момент у нас нет такой функции, и, в принципе, нет и возможности поехать с медикаментами, с аппаратурой до рыночной площади. Ну, как говорится, 300–400 метров — вряд ли», — отметил главный врач Тукумской больницы Игорь Пунцулис.

«Этот конкретный случай — совпадение нескольких факторов. По сути, надо сказать: во-первых, ближайшая бригада службы в тот момент находилась далеко и потребовалось много времени на прибытие. И во-вторых, конечно, не было обеспечено оказание первой помощи со стороны окружающих людей», — сказала директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

Это происшествие широко обсуждается в обществе:

Эрикс: В Тукумсе на улице умирает человек, потому что скорая приехала через 33 минуты. Больница — 300 метров. Но Ципуле ответственности не берёт — виноваты окружающие, которые не оказали первую помощь. Следующий пилотный проект — «откачай себя сам».

Angry: Полный абсурд. Человек умирает в 300 метрах от больницы, потому что скорая слишком далеко и не может приехать, а больница с полным штатом врачей категорически отказывается помогать. В итоге виноватыми оказываются окружающие, которые якобы должны были сами его реанимировать.

Мара: Отличные перспективы на Час Х. Вы там как-нибудь сами.

Эрикс: «В принципе (у больницы) сейчас нет такой функции, и в принципе нет возможности поехать с медикаментами и аппаратурой до рыночной площади». А окружающие, значит, могли бы голыми руками помощь оказывать, да?

Линда: Ни один прохожий, если он регулярно не реанимирует людей, не сделает это на уровне службы неотложки. Надо было тогда сказать, чтобы окружающие сами тащили его в больницу. После такого обвинения людей, окружающие боятся помогать — потом ещё скажут, что из-за его действий кто-то умер, а не из-за того, что скорая опоздала.

Комментарии (2)
Комментарии (2)
«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (2)

Важно 20:03

Важно 2 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Читать
«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (2)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 2 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (2)

Важно 19:41

Важно 2 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (2)

Важно 19:04

Важно 2 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (2)

Спорт 18:52

Спорт 2 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (2)

Важно 18:49

Важно 2 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (2)

Важно 18:34

Важно 2 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать